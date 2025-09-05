বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আনোয়ারা উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে আজ শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টায় বর্ণাঢ্য র্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা–কর্ণফুলী) আসনের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি’র প্রাথমিক মনোনয়নপ্রাপ্ত ও দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে কালাবিবির দিঘির মোড় থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে টানেল মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, “বিএনপি’র প্রতিটি নেতাকর্মী গত ১৭ বছর ধরে ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে রয়েছেন। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথে থাকব। বিএনপি কখনো অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়ায়নি, ভবিষ্যতেও জড়াবে না। আমাদের লক্ষ্য খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে ধানের শীষ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া।”
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন আনোয়ারা উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সাবেক আহ্বায়ক কমিটির সদস্য নুরুল ইসলাম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক তৌহিদুল ইসলাম, বিএনপি নেতা জসিম উদ্দিন, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক এসএম ইমতিয়াজ করিম পিন্টু, উপজেলা যুবদল নেতা জিয়াউর রহমান, লোকমান, আলমগীর খান, শাহাবাস, মনির, উপজেলা কৃষকদলের যুগ্ম আহ্বায়ক গফুর, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা হেলাল ও মিজান, মুরাদুল ইসলাম, মিজানসহ স্থানীয় বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মী।