আনোয়ারায় বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে লিফলেট বিতরণ করেন মোস্তাফিজুর রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা কর্মসূচি ও ধানের শীষের পক্ষে জনমত গঠনের লক্ষ্যে আনোয়ারা উপজেলায় লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার(১৭ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার কালাবিবি দীঘি মোড় হতে শুরু হয়ে চাতুরী চৌমুহনী এলাকায় এই লিফলেট বিতরণ করেন চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান।
লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে তিনি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম, হাট-বাজার ও পাড়া-মহল্লায় ঘুরে পথচারী, দোকানদারসহ সাধারণ মানুষের হাতে হাতে বিএনপির ৩১ দফার লিফলেট পৌঁছে দেন। এ সময় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিতে বিএনপির আহ্বান জনগণের কাছে তুলে ধরা হয়।
চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বলেন,গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তারেক রহমানের ৩১ দফা কর্মসূচি জনগণের সামনে তুলে ধরতেই আমাদের এ প্রচারনা। দেশের মানুষ আজ পরিবর্তন চায়, সে জন্যই আমরা শান্তিপূর্ণভাবে এ গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছি।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন আনোয়ারা উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য নুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ, উপজেলা বিএনপি নেতা জসীম উদ্দীন,সদর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহসীন,বৈরাগ ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব হেলাল উদ্দিন,বরশত ইউনিয়ন কৃষকদল আহবায়ক ফারুক,যুগ্ন আহবায়ক জালাল, যুবদল নেতা আলমগীর, রুবেল,লোকমান , শাহাবাস,মনির, মুরাদ,বটতলী কলেজ ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইদুল ইসলামসহ স্থানীয় বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।