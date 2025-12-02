আনোয়ারায় বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় খতমে কোরআন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় আনোয়ারার রায়পুর এলাকায় খতমে কোরআন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) আসরের নামাজের পর রায়পুর উত্তর পরুয়া পাড়া বড় হুজুরের মাজার প্রাঙ্গণে এই দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদ, রায়পুর ইউনিয়ন বিএনপি, কৃষকদল ও অঙ্গসংগঠনসমূহ।
এসময় উপস্থিত ছিলেন—
রায়পুর ইউনিয়ন কৃষক দলের আহ্বায়ক ইউনুছ, সহ-সভাপতি চালেক, যুগ্ম আহ্বায়ক মহিউদ্দিন ও আবুল কাসেম। আরও উপস্থিত ছিলেন সদস্য চলমান, শাহাজন, আরিফ, সৈয়দ হোসেন, ইউনুস, হেলাল, লোকমান, আইব আলী, কাইম, নছিম, নুর সোবাহান, সালাউদ্দিন, সেলিম, মনির, টিপু, জাবেদ, নয়ন, নবি হোসেন, মান্নান, শামসুদ্দীন, মোজাফফর, সালমান, আরিফ সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।
এছাড়া দক্ষিণ জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের গাজী নাছির সাধারণ সম্পাদক ছবুর এবং যুগ্ম আহ্বায়ক ফারুক উপস্থিত থেকে দোয়া মাহফিলকে সফল করেন।
দোয়া মাহফিলে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য, দীর্ঘায়ু ও সুস্থতার জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়। উপস্থিত বক্তারা বলেন, “বেগম খালেদা জিয়া দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তার সুস্থতা জাতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।”