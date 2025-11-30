আনোয়ারায় বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

বিএনপির চেয়ারপার্সন ও তিনবারের সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় আনোয়ারা উপজেলা কৃষক দলের উদ্যোগে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার (৩০ নভেম্বর) মাগরিবের নামাজের পর হযরত রাজছিলা ফকির (রা.) জামে মসজিদ প্রাংগনে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কৃষক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক ও আনোয়ারা উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক সালাউদ্দিন সুমন, উপজেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব নাজিম উদ্দীন খান, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক জসিম উদ্দিন চৌধুরী ও নুরুল ইসলাম সওদাগর।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষক দলের সদস্য আবদুল মতিন, জালাল, আব্দুল কাদের, বদরুল হক খান, পারভেজ, বৈরাগ ইউনিয়ন কৃষক দলের আহবায়ক জসিম কন্ট্রাক্টর, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আবু জাহের, সদস্য সচিব নাজিম উদ্দীন শাহ, যুগ্ম আহবায়ক সরোয়ার ও আনোয়ার।
রায়পুর ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি মোহাম্মদ ইউনুস, সিনিয়র সহ-সভাপতি ছালেক, বটতলী ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সেক্রেটারি সাইফুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক, বরুমছড়া ইউনিয়নের সভাপতি ইদ্রিস সওদাগর, সেক্রেটারি শাহাবুদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক জাফর, বারখাইন ইউনিয়নের সভাপতি মোক্তার সওদাগর, সেক্রেটারি জামাল সওদাগর, সহ-সভাপতি মারুফ, চাতরী ইউনিয়ন কৃষক দলের নেতা কলিম ও নুর আলম, জুইদণ্ডী ইউনিয়ন কৃষক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল ফয়েজসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দ।
দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য ও দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।