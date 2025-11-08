আনোয়ারায় “ভেলকুরো” পোশাকের শোরুম উদ্বোধন

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার কাকু সেন্টার এলাকায় “ভেলকুরো নামে একটি নতুন পোশাকের শোরুমের উদ্বোধন হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে দোকানটির শুভ উদ্বোধন করা হয়।
দেওয়ান রেস্টুরেন্টের নিচে অবস্থিত এই শোরুমে পাওয়া যাবে নানা ব্র্যান্ডের মানসম্পন্ন পোশাক থ্রি পিস, পাঞ্জাবি, গেঞ্জি, প্যান্টসহ আরও নানান ফ্যাশনেবল পোশাকের সমাহার।
উদ্বোধন উপলক্ষে দোকান কর্তৃপক্ষ বিশেষ লটারির আয়োজন করেছে। নির্দিষ্ট পরিমাণ কেনাকাটা করলে ক্রেতারা লটারিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। লটারিতে নির্বাচিত ক্রেতারা পাবেন আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট।
উদ্বোধনের আগে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত সবাই ‘ভেলকুরো’র সফলতা ও অগ্রগতি কামনা করেন। দোকান সংশ্লিষ্টদের ভাষ্যমতে, মানসম্পন্ন পোশাক সুলভ মূল্যে সরবরাহের লক্ষ্যেই ‘ভেলকুরো’র যাত্রা শুরু হয়েছে।