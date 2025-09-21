আনোয়ারায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান: ৯ মামলায় ২৭ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় সড়ক পরিবহন আইন ও ভোক্তা অধিকার সংক্রান্ত অপরাধ দমনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযানে ৯টি মামলায় মোট ২৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
আজ রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দীপক ত্রিপুরার নেতৃত্বে প্রথম অভিযান চালানো হয় চাতরী চৌমুহনী বাজার এলাকায়। এ সময় এলোমেলোভাবে বাস পার্কিং, মোটরসাইকেল চালকদের হেলমেট না থাকা এবং বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়াই যানবাহন চালানোর দায়ে ৮টি মামলায় ১২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
পরে কালা বিবি দিঘীর মোড় এলাকায় তাকাওয়া রেস্টুরেন্টে অভিযান চালানো হয়। ভোক্তা অধিকার আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের দায়ে প্রতিষ্ঠানটিকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
সব মিলিয়ে দুই দফা অভিযানে ৯টি মামলায় ২৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দীপক ত্রিপুরা বলেন, “জনসাধারণের নিরাপত্তা, সুশৃঙ্খল সড়ক ব্যবস্থা এবং ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করতে আমাদের নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আজকের অভিযানে সড়কে এলোমেলো বাস পার্কিং, হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল চালানো ও লাইসেন্সবিহীন গাড়ি চালানোর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, একটি রেস্টুরেন্টে ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের দায়ে জরিমানা করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলবে।”