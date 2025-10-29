আনোয়ারায় মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য রাখায় দুই দোকানকে অর্থদণ্ড

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য রাখার দায়ে দুই দোকানকে অর্থদণ্ড প্রদান করেছে প্রশাসন। আজ বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেল চারটার দিকে উপজেলা প্রশাসনের অভিযানে এ দণ্ড দেওয়া হয়।
আনোয়ারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাহমিনা আক্তার নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এসময় চাতরি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী খাজা আজমীর স্টোর ও রেজাউল স্টোরে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য রাখার প্রমাণ মেলে। পরে খাজা আজমীর স্টোরকে ১০,০০০ টাকা এবং রেজাউল স্টোরকে ৩,০০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।
এছাড়াও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দোকান মালিকদের সতর্ক করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে ধূমপান ও তামাকজাত পণ্য বিক্রি না করার বিষয়ে সকল দোকান মালিককে কঠোরভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়।
ইউএনও তাহমিনা আক্তার বলেন, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে ধূমপান ও তামাকজাত পণ্য বিক্রয় করা যাবে না। ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”