বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলা যুবদলের উদ্যোগেআজ মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকেলে বন্দর সেন্টার এলাকায় বর্ণাঢ্য র্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
র্যালিটি উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে প্রধান সমাবেশস্থলে গিয়ে এক বিশাল জনসমাবেশে রূপ নেয়। ব্যানার-ফেস্টুন ও স্লোগানে মুখরিত এই আয়োজন ছিল উৎসবমুখর ও প্রতিবাদময় পরিবেশে ভরপুর।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা–কর্ণফুলী) আসনে ধানের শীষের মনোনয়ন প্রত্যাশী ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবদলের সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আনোয়ারা উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক হারেছ আহমেদ হারেছ।
বক্তারা বলেন, দেশে গণতন্ত্র আজ বিপর্যস্ত, মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই দুঃসময় থেকে দেশকে মুক্ত করতে যুবদলকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তারা সরকারের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, মানুষের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে আনা ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান।
বক্তারা আরও বলেন, যুবদল শুধু একটি রাজনৈতিক সংগঠন নয় এটি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনের সম্মুখযোদ্ধা সংগঠন। জনগণের পক্ষে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে বলে তারা প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।