আনোয়ারায় যুবদলের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

আগামী ২৭ অক্টোবর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আনোয়ারা উপজেলা যুবদলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।।গতকাল সোমবার বিকালে এই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আনোয়ারা উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক হারেছ আহমেদ হারেছের সভাপতিত্বে এতে আরও উপস্থিত ছিলেন আনোয়ারা উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আলমগীর বাহাদুর, যুগ্ম আহবায়ক ইকতিয়ার সাঈদ মানিক, আব্বাস নুর, মিজানুর রহমান, এম এ খালেদ, , সরওয়ার জামান, দপ্তর সম্পাদক রাশেদ আহমেদ, মোঃ মফিজ, মোঃ সেলিম, আবু সালেহ, এমদাদুল হক সুমন, মোঃ ইকবাল, আবু সালেক, আব্দুল আজিজ, মোঃ রফিক, জিয়াউর রহমান, মোঃ শাহজাহানসহ উপজেলার আওতাধীন বিভিন্ন ইউনিয়নের যুবদলের সিনিয়র নেতৃবৃন্দগণ উপস্থিত ছিলেন।
প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দরা বলেন, জাতীয়তাবাদী যুবদল একটি সুসংগঠিত সংগঠন। দেশের যেকোনো প্রয়োজনে যুবদল নিজেদের উজার করে দিয়ে কাজ করেন। আসন্ন ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে যুবদল আরো সুসংগঠিত হয়ে আগামী নির্বাচনে বিএনপির বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।