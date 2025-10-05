আনোয়ারায় সড়কের পাশে ময়লার স্তুপ,দুর্গন্ধে চরম বিপাকে পথচারীরা

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার অন্যতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র চাতরী চৌমুহনী বাজার প্রতিদিনই এ পথে হাজার-হাজার যাত্রী আসা যাওয়া করেন। ব্যস্ততম সড়কের পাশেই গড়ে উঠেছে ময়লার স্তুপ । দিনদিন স্তুপটি ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হচ্ছে। এসব ময়লার স্তূপ থেকে বের হওয়া উৎকট দুর্গন্ধে চরম বিপাকে পড়ছেন পথচারীসহ স্হানীয়রা।
অল্প বাতাসে ও বৃষ্টিতে দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা স্তুপ ছড়িয়ে পড়ে সড়কে। এতে এলাকায় যেমন মশার উপদ্রব বাড়ছে তেমনি দূষিত হচ্ছে পরিবেশ।সম্প্রতি চাতরী চৌমুহনী বাজার পাশে সড়কে সরেজমিনে গিয়ে এমন জনদুর্ভোগের চিত্রই দেখা গেলো। প্রতিদিন এখানে ফেলা হচ্ছে বিভিন্ন দোকানপাটের বর্জ্য,বোতল,নারিকেলের খোসা, কর্কশিট,পলিথিন, বস্তা, খাবারের উচ্ছিষ্ট ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টার বর্জ্যসহ নানা রকমের আর্বজনা। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র দুর্গন্ধ, বাড়ছে মশা-মাছির উপদ্রব। ফলে দুর্গন্ধে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন স্হানীয়রা ।
আনোয়ারা চন্দনাইশ বাঁশখালীর ব্যস্ততম সড়ক হওয়ায় প্রতিদিনিই হাজার হাজার যাত্রী,পথচারী, ব্যবসায়ী, দিনমজুর, দোকানদার,স্কুল- কলেজের ছাত্র- ছাত্রী ও স্হানীয়রা যাতায়াত করেন। অথচ বছরের পর বছর আর্বজনার স্তুপ জমলেও অপসারণের কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ নেই সংশ্লিষ্টদের।
চাতরী এলাকার বাসিন্দা মিজান বলেন,এ ময়লার দুর্গন্ধে চলাচলে বিড়ম্বনায় হাঁটাচলা করতে দায় হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্টরা কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। দ্রত ময়লার স্তুপ পরিষ্কার করা জন্য দাবি জানান।অথচ এত বড় বাজারে একটা ডাস্টবিন নেই। পথচারী সাইফুল বলেন, “এখান দিয়ে হাঁটা এখন যেন এক দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা। পথচারীরা নাক চেপে চলাফেরা করতে বাধ্য হচ্ছেন। স্বাস্থ্যঝুঁকি তো আছেই।আমরা চাই সংশ্লিষ্টরা যেন দ্রুত পরিষ্কার বা সরিয়ে পেলে এবং নিদিষ্ট কেন জয়াগা নির্ধারন করে দেন।
কলেজে পড়ুয়া ছাত্র মামুন জানান,আমি প্রতিদিনিই এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করি প্রতিনিয়ত যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারণে সড়কে চলাচল করতে নানা সমস্যা হচ্ছে। দুর্গন্ধে রাস্তায় হাঁটা যায় না। গাড়ি দিয়ে চলাচল করতে হলেও নাক-মুখ চেপে রাখতে হয়। আস্থার আলো আনোয়ারা ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা ডাঃ মোহাম্মদ শফিকুল আলম বলেন, এইরকম একটি ব্যস্ততম সড়কে পাশে ময়লা ফেলা উচিৎ না। একটি নিরাপদ, সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করতে। যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলা বন্ধ করতে হবে এবং সকলকে সচেতন করতে হবে। সড়কের পাশে যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলানোর জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে বিভিন্ন রকম জটিল রোগে আক্রান্ত হবে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে আনোয়ারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহমিনা আক্তার বলেন, ইজারাদারদের বলেছি খাসজমি নির্ধারণ করে জানাতে, যাতে বর্জ্য ফেলার স্থান নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু তারা এখনো কিছু জানায়নি।