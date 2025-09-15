আনোয়ারায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আবদুল খালেক বাবুল (৪৩) কে আটক করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তাকে আটক করা হয়।
আটককৃত বাবুল উপজেলার ৫নং বরুমচড়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের পণ্ডিত বাড়ির বাসিন্দা এবং নওশা মিয়ার ছেলে। তিনি আনোয়ারা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।
পুলিশ জানায়, বিএনপির এক মিছিলে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে।
আনোয়ারা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, একজন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে গ্রেফতার করেছে । তাকে আজ আদালতে পাঠানো হয়েছে।