আনোয়ারায় হতদরিদ্র কৃষকের ধান কাটা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার ১নং বৈরাগ ইউনিয়নে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কৃষকবান্ধব উদ্যোগ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে হতদরিদ্র কৃষকদের ধান কাটা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকাল থেকে ইউনিয়ন কৃষক দলের উদ্যোগে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৈরাগ ইউনিয়নের হতদরিদ্র কৃষক খলিলের জমির পাকা ধান কেটে দেন নেতাকর্মীরা। এতে নেতৃত্ব দেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কৃষক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক ও আনোয়ারা উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক সালাউদ্দিন সুমন। উপস্থিত ছিলেন আনোয়ারা উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহবায়ক আনোয়ার হোসেন ও জসিম উদ্দীন চৌধুরী।বরুমচড়া ইউনিয়ন কৃষক দলের সা,সম্পাদক শাহাবুদ্দিন, বারশত ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি জাহিদ।
এছাড়া বৈরাগ ইউনিয়ন কৃষক দলের আহবায়ক জসিম কন্ট্রাক্টর, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আবু জাহেরসহ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আগত কৃষক দলের নেতৃবৃন্দ কর্মসূচিতে অংশ নেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, বিএনপি কৃষকের দল কৃষকের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোই আমাদের দায়িত্ব। তারেক রহমানের নির্দেশনায় আনোয়ারা উপজেলার সব ইউনিয়নে এ ধরনের সেবা কার্যক্রম চলমান থাকবে।