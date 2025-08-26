আনোয়ারায় ৩০ লিটার বাংলা মদসহ যুবক গ্রেফতার

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার দক্ষিণ বারশত ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে ৩০ লিটার বাংলা মদসহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত যুবকের নাম মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (৩০)। তিনি মৃত শের আলীর ছেলে ও নুর বেগমের সন্তান। তার বাড়ি আনোয়ারা থানার দক্ষিণ বারশত এলাকায়।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাঙ্গাদিয়া পুলিশ ফাঁড়ির এসআই আব্দুর রহিম বৃহস্পতিবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন। এ সময় তার কাছ থেকে ৩০ লিটার বাংলা মদ উদ্ধার করা হয়। আনোয়ারা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন জানান, “গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত রাতে মাদকবিরোধী অভিযানে ৩০ লিটার বাংলা মদ জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।”
ঘটনার বিষয়ে আনোয়ারা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।