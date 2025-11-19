আনোয়ারায় ৩ দিনব্যাপী ইউপি সদস্যদের গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

চট্টগ্রামে আনোয়ারা উপজেলার ১১ ইউনিয়নের সকল সদস্যদের নিয়ে তিনদিন ব্যাপী গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল বিকালে সমাপনী সেশনের মাধ্যমে এই পারশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) তাহমিনা আকতার। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় ও উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ তৃতীয় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ শেষে হাইরধর ইউপি সদস্য সাজিয়া আকতার, মো.সেলিম, মো.ফয়েজ, চাতরী ইউপি সদস্য হাসান তারেক আবুল মনসূর তাদের গ্রাম আদালত বিষয়ক অর্জিত অভিজ্ঞতার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) তাহমিনা আকতার বলেন,ইউপি সদস্যদের সরকার গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিচারিক ক্ষমতা দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আপনারা এটার ভাল ব্যবহার করলে সমাজে তার প্রভাব পড়বে। আদালতে মামলা জট কমে আসবে। প্রত্যেক ইউনিয়নে গ্রাম আদালত পরিচারনায় উপজেলা প্রশাসন আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে। আগামী একমাস পর আমরা একদিনের একটি ফলোআপ প্রশিক্ষণের আয়োজন করব। যাতে করে আপনাদের প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো ভালভাবে মনে থাকে।