আনোয়ারার চাতরীতে ধানের শীষের গণসংযোগ কর্মসূচি

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার ৮ নম্বর চাতরী ইউনিয়নে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ ও প্রচারণা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেল তিনটায় এ কর্মসূচি পালিত হয়। চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সদস্য সচিব লায়ন হেলাল উদ্দিনের নির্দেশনায় আয়োজিত এ প্রচারণায় স্থানীয় নেতাকর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন এবং ভোটারদের কাছে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে সমর্থন চান।
প্রচারণায় উপস্থিত ছিলেন ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার ও বিএনপি নেতা হাসান তারেক, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট হাসান কায়েস, আনোয়ারা উপজেলা ছাত্রদল নেতা রাশেদ ইকবাল, বিএনপি নেতা প্রবাসী শওকত চৌং, ছাত্রদল নেতা ওয়াহেদসহ ৮ নম্বর চাতরী ইউনিয়নের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এছাড়া মনজু, দেলোয়ার, সিরাজ ও হেলালসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরাও কর্মসূচিতে অংশ নেন।
নেতারা বলেন, আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে তৃণমূল পর্যায়ে গণসংযোগ জোরদার করা হবে।