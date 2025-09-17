আনোয়ারা উপজেলা প্রশাসনের অনুষ্ঠানে কৃষকলীগের সম্পাদক সাগর মিত্র

শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২৫ সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভা উপলক্ষে চট্টগ্রাম আনোয়ারা উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানে আনোয়ারা উপজেলা আওয়ামী লীগ কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক সাগর মিত্রকে দেখা গেছে। এ নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা-সমালোচনা।
জানা গেছে, বুধবার (১৭সেপ্টেম্বর ) শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২৫ সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভা ও আলোচনা সভার আয়োজন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাহমিনা আক্তার। উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেন সাগর মিত্রকে। এমনকি প্রস্তুতিমূলক সভায় বক্তব্য রাখেন।
ইউএনওর সঙ্গে আওয়ামী লীগ কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক সাগর মিত্র ছবি ফেসবুকে ভাইরালের পর স্থানীয় সচেতন মহল দাবি করেন, উপজেলা প্রশাসনের অনুষ্ঠানে পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের এক নেতা কীভাবে দাওয়াত পেতে পারেন।
আনোয়ারা উপজেলা এনসিপি নেতা দেলোয়ার বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। গণহত্যাকারী দল আওয়ামী লীগ কৃষকলীগের নেতা সরকারি অনুষ্ঠানে দাওয়াত পাবেন, বিষয়টি মেনে নিতে পারছি না।
যানা যাই ১৪ সেপ্টেম্বর ২৪ গঠিত বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ- আনোয়ারা উপজেলা শাখা কমিটিতে আনোয়ারা উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক সাগর মিত্রকে সভাপতি করা হয়। এর পর থেকে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সভা সমাবেশে করছে এ কৃষকলীগ নেতা। পূজা কমিটির সভাপতি দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে যেন বেপরোয়া আরো বেড়ে গেছে, এলাকায় ১৫ থেকে ২০ জনেরবাহিনী নিয়ে দাপিয়ে বেড়ান শ্রী সাগর মিত্র। থানার দালালী, চাঁদাবাজি, জমি দখল থেকে শুরু করে উপজেলার পুরো অপরাধজগৎ নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শ্রী সাগর মিত্র আনোয়ারা উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকাআয়শা খানের ঘনিষ্ঠজন ও আস্থাভাজন।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাহমিনা আক্তার বলেন, ‘বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতির দাওয়াত পেয়েছেন, এজন্য এসেছেন।