আন্দরকিল্লা গীতাধ্বনি সনাতন বিদ্যামন্দিরের বিজয়া সম্মিলন সম্পন্ন

বাগীশিক পরিচালিত আন্দরকিল্লাস্থ গীতাধ্বনি সনাতন বিদ্যামন্দিরের বিজয়া সম্মিলন অনুষ্ঠানমালা নিউলাইফ হাসপাতাল (প্রা:) লি: এর পরিচালক অঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে ও গীতা প্রশিক্ষক চুমকি চৌধুরীর সঞ্চালনায় বাগীশিক মিলনায়তনে গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন হালিশহর সি এস ডি (খাদ্য অধিদপ্তর)-এর সহকারী ব্যবস্থাপক দোলন দেব এবং প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবর্তক স্কুল এণ্ড কলেজের অধ্যক্ষ শিক্ষাবিদ মনোজ কুমার দেব।প্রধান বক্তা ছিলেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা: স্বপন চৌধুরী ।বিশেষ অতিথি ছিলেন সরকারি সিটি কলেজের সহকারী অধ্যাপক তাপস কান্তি দে, গুজরা শ্যামাচরণ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক লাবণী প্রভা দত্ত ও সমাজসেবী শিল্পী চৌধুরী । এতে আরও বক্তব্য রাখেন গীতা প্রশিক্ষক কণিকা চৌধুরী, শর্মিষ্ঠা দে ঘোষ ,অথৈ দত্ত, জয়া চৌধুরী , প্রিয়ন্তী দাশ ,মৃত্তিকা দেওয়ানজী , প্রাচী চৌধুরী ও শান্ত্বনা দাস।সমগ্র অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধান করেন বাগীশিক প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ,সাবেক কলেজ প্রভাষক পলাশ কান্তি নাথ রণী।অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বিজয়া উপলক্ষে উপহার ও মিষ্টি বিতরণ করা হয় । বক্তারা বলেন, প্রকৃত বিজয় হলো আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে সুর বা শুভ শক্তির বিজয় । শিক্ষার্থীদের মাঝে ঐশী শক্তির উন্মেষ ঘটাতে হবে এবং তাদের আগামীর জন্য তৈরি করতে অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে ।আজকের শিশু-কিশোর ভবিষ্যতে আলোকিত বাংলাদেশের নিয়ামক।