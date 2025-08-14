‘আন্ধার’-এ তুষি!

ঢাকাপ্রতিদিন বিনোদন ডেস্ক : মেজবাউর রহমান সুমনের ‘হাওয়া’ দিয়ে বাজিমাত করেছিলেন নাজিফা তুষি। চরিত্রটা ছিল রহস্যের চাদরে মোড়া। ছবি শেষ হলেও দর্শকের হৃদয়ে থেকে গিয়েছিল তার রেশ। এর মধ্যে অনেক দিন ধরে চুপচাপ তুষি।
ভক্তরাও তাঁকে খুঁজে ক্লান্ত, কোথায় হারালেন তিনি! কিছুদিন আগে কালের কণ্ঠের সাক্ষাৎকারে আভাস দিয়েছিলেন, তিনি কাজেই আছেন। সারপ্রাইজ নিয়েই ফিরবেন।
সেই সারপ্রাইজের নামই সম্ভবত ‘আন্ধার’। হালের সুপারহিট নির্মাতা রায়হান রাফীর নতুন ছবি।
মজার ব্যাপার হলো, এটির গল্প ভৌতিক। লিখেছেন দেশের দুই ব্যান্ড তারকা বেজবাবা সুমন ও শাকিব চৌধুরী। প্রযোজনায়ও যুক্ত আছেন তাঁরা। ফলে ‘হাওয়া’র পর ফের রহস্যের মোড়কে পাওয়া যাবে তুষিকে।
বিভিন্ন সূত্র বলছে, এরই মধ্যে তিনি ছবিটিতে যুক্ত হয়েছেন। তবে গতকাল কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, ‘এ বিষয়ে কথা বলা নিষেধ। পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।’
পরিচালকও জিইয়ে রাখলেন রহস্য। কয়েক দিনের মধ্যেই বিষয়টি পরিষ্কার করা হবে বলে জানান তিনি।
আগেই জানা গেছে, ‘আন্ধার’-এর প্রধান চরিত্রে থাকবেন সিয়াম আহমেদ। এ ছাড়া চঞ্চল চৌধুরীকেও দেখা যাবে। ফলে ‘হাওয়া’র পর ফের চঞ্চল-তুষিকে এক পর্দায় পাওয়া যাবে। আর সিয়ামের সঙ্গে এটি অভিনেত্রীর প্রথম যুগলবন্দি। বর্তমানে ছবির প্রি-প্রডাকশন চলছে। সেপ্টেম্বরে শুরু হবে এর শুটিং। আগামী বছরের দুই ঈদ ছাড়া অন্য সময়ে ছবিটি মুক্তি পাবে প্রেক্ষাগৃহে।
