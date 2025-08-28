আবারও বাড়ল স্বর্ণের দাম

ঢাকাপ্রতিদিন অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক : স্বর্ণের দাম আবারও বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। ভালো মানের তথা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম এক হাজার ৫০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। ফলে প্রতি ভরি দাম বেড়ে ১ লাখ ৭২ হাজার ৬৫১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাতে স্বর্ণের দাম সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত জানায় বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। এতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে বিশুদ্ধ স্বর্ণের দাম বেড়েছে। এ জন্য স্বর্ণের দাম পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
নতুন এই দর সারাদেশে আজ বুধবার থেকে কার্যকর হবে। আজ থেকে ২২ ক্যারেট স্বর্ণ ১ হাজার ৫০ টাকা, ২১ ক্যারেটে ১ হাজার ৩ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ৮৬৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণে ৭২৩ টাকা বাড়বে।
এর আগে সর্বশেষ গত ২৫ জুলাই স্বর্ণের দাম ভরিতে ১ হাজার ৫৭৪ টাকা কমেছিল। গত ২৩ এপ্রিল প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম বেড়ে ১ লাখ ৭৭ হাজার ৮৮৮ টাকায় উঠেছিল। দেশের বাজারে সেটিই এখন পর্যন্ত স্বর্ণের সর্বোচ্চ দাম।
জুয়েলার্স সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামীকাল বুধবার থেকে দেশের বাজারে হলমার্ক করা প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) ২২ ক্যারেট মানের স্বর্ণেল দাম বেড়ে ১ লাখ ৭২ হাজার ৬৫১ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৬৪ হাজার ৮০১ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৪১ হাজার ২৬৩ টাকায় বিক্রি হবে। এছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ১ লাখ ১৬ হাজার ৮৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
দেশের বাজারে আজ পর্যন্ত প্রতি ভরি হলমার্ক করা ২২ ক্যারেট স্বর্ণ ১ লাখ ৭১ হাজার ৬০১ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৬৩ হাজার ৭৯৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৪০ হাজার ৩৯৮ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণ ১ লাখ ১৬ হাজার ১২৭ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর