আবেদনময়ী রূপে ধরা দিলেন জয়া

ডেস্ক রিপোর্ট: গত ২৮ মে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লাল রঙের ড্রেস পরা দুটি ছবি পোস্ট করেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। সেই ছবিতে এখন বুদ নেটবাসী। ছবি দুটিতে বেশ আবেদনময়ী হয়ে ধরা দিয়েছেন নায়িকা। ছবিতে তিনি যে ড্রেসটি পরেছেন, তাতে তার কোমরের সামান্য ওপর থেকে শুরু করে পুরো পিঠটাই বলতে গেলে উন্মুক্ত।

ছবির ক্যাপশনে জয়া ইংরেজিতে লিখেছেন, ‘Do more of what makes your heart sing, your eyes sparkle and your soul soar.। বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায়, ‘যা তোমার হৃদয়ে সুর তোলে, চোখকে ঝলমলে করে তোলে এবং আত্মাকে প্রশস্ত করে, সে সব বেশি বেশি করো।’

জয়ার ওই ছবিতে এ পর্যন্ত দেড় লাখের মতো লাইক জমা পড়েছে। এছাড়া রয়েছে অসংখ্য লাভ রিঅ্যাক্ট। কেউ কেউ আবার নায়িকার ছবি দেখে বিস্ময় প্রকাশও করেছেন। ছবি দুটি শেয়ার করেছেন ৯০০-এর বেশি নেটিজেন। পাশাপাশি ছবিতে কমেন্ট করেছেন ২৪ হাজারের বেশি অনুসারী।

অভিনেত্রীর প্রশংসা করে ফারিয়া ইসলাম নামে এক নেটিজেন লিখেছেন, ‘অনেক সুন্দর দুটি ছবি। একেবারে চিলির মতো লাগছে।’ রুপালি আলো নামে একজন লিখেছেন, জয়া ম্যাডামকে দেখলে এখনো ১৮ বছরের তরুণী মনে হয়। লাভ ইউ জয়া ম্যাডাম।’ তৈমুরাজ মজুমদার নামে একজন লিখেছেন, ‘কালো টিপ পরিয়ে দিলাম কপালে। নজর না লাগে যেন জয়ার গায়ে।’

অন্যদিকে ছবি দেখে অনেকে অনেক নেতিবাচক মন্তব্যও করেছেন। যদিও কোনো মন্তব্যেরই জবাব দেননি জয়া। তিনি আছেন নিজের মর্জিতে। যার প্রমাণ পাওয়া গেল আজ সোমবারও। এদিন দুপুর ১২টার দিকে লাল রঙের ওই ড্রেস পরে তোলা আরও দুটি ছবি নিজের ভেরিফায়েড পেজে শেয়ার করেছেন নায়িকা। সেখানেও পড়ছে শয়ে শয়ে লাইক-কমেন্টস।