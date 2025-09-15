আব্দুল আউয়াল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

গাজীপুর জেলার অন্যতম বিদ্যাপীঠ আব্দুল আউয়াল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের উদ্বোধনী ক্লাস ও নবীনদের বরণ অনুষ্ঠান হয়েছে।
আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের আবদার এলাকায় অবস্থিত কলেজের অডিটোরিয়ামে এই নবীনবরণ ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়।
অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের প্রভাষক আল আমিন মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান।
কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আতাউর রহমান খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আব্দুল আউয়াল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রতিষ্ঠাতার ছেলে আতাউর রহমান খোকন সরকার।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, কলেজের অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম,কলেজের বিদ্যুৎসাহী সদস্য মো: কামরুজ্জামান,শিক্ষক প্রতিনিধি আলফাজ সরকার, অভিভাবক প্রতিনিধি মো: এরশাদ সরকারসহ কলেজের সকল শিক্ষক,শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ।
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা ফুল দিয়ে প্রথম বর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেন। পরে গোলাপ ফুল বিতরণ করা হয়।