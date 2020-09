আব্রাহামের কেমন পিতা সাকিব? অতপর… জন্মদিনের শুভেচ্ছা

বিনোদন ডেস্ক:

প্রেম মানেনা কোন জাত কুল- ধর্ম। কিন্তু সাকিব অপুর বিয়ে নিয়ে অনেক আগে থেকেই মানুষের জানার কমতি নেই। সাকিব অপু দম্পত্যির সংসার ভেঙে যাওয়ার পর নিজেদের অবস্থান থেকে এক এক ধরনের বিবৃতি দিয়েছেন। অপু দাবি করেন, আমরা ধর্ম পরিবর্তন না করেই বিয়ে করেছি….। তাহলে পুত্র আব্রামের পিতৃ পরিচয় এখনো কোন দিকে? প্রশ্ন থেকে যায়। তারপরও আব্রামকে নিয়ে পুত্র দাবি নিয়ে একাকার সাকিব অপু। আর আব্রাহামের জন্মদিন উপলক্ষে সাকিবের ফেসবুক ভেরিফাইড পেজে দেওয়া স্টাটাস-

তারকা জুটি শাকিব খান ও অপু বিশ্বাসের একমাত্র ছেলের নাম আব্রাম খান জয়। ছেলের জন্মদিনে আবেগঘন স্ট্যাটাস দিয়ে ছেলে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ২০১৬ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার একটি হাসপাতালে জন্মগ্রহন করে জয়। শাকিব ও অপু বিশ্বাসের বিচ্ছেদ হয়েছে বছর তিন হয়েছে। জয় থাকেন মায়ের কাছে। ছেলেকে বাস্তবার কারণে কাছে পাচ্ছেন না বলে এক উড়ো বার্তায় জন্মদিনের শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন শাকিবখান।

ঢালিউড কিং তার ভেরিফাইড ফেইসবুকে লিখেন, ‘আমার এই ছোট্ট জীবনে ভালোবাসা, সম্মান, সম্মাননা সবকিছু পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন তুমি। আমার ‘জয়’ বাবা। ইনশাআল্লাহ একদিন তুমি আমার চেয়েও সফল এবং অনেক ভালো একজন মানুষ হবে। ছাড়িয়ে যাবে বাবার স্বপ্নের সকল সীমানাকেও। তোমার চলার পথে বাবা আমৃত্যু ছায়া হয়ে পাশে থাকবে, যেমনটা এখনও আছে। এক চরম বাস্তবতার কারণে হয়তো তুমি আমি সবসময় এক ছাদের নিচে থাকতে পারছি না, কিন্তু আমরা ঠিকই আছি ভালোবাসা আর সুরক্ষার ছায়ায় ও মায়ায়। তোমাকে আমি সবসময় এবং আজীবন ভালোবাসি বাবা।’

এভাবেই ছেলেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান শাকিব খান

Happy Birthday My Abram Khan Joy. Many more happy returns of the day. Always remember, your dad will forever be your HERO !!