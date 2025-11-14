আমতলীতে ক্লাইমেট স্ট্রাইক পালিত

শুক্রবার সকালে আমতলী পৌরসভার গরুর বাজার সংলগ্ন পায়রা নদীর পাড়ে ক্লাইমেট স্ট্রাইক পালিত হয়েছে। একশন এইড বাংলাদেশ, এডুকো বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশে ও এনএসএস’র সহযোগিতায় ইয়ুথ সদস্যরা এ কর্মসুচি পালন করে। কর্মসুচিতে বক্তৃতা করেন এনএসএস নির্বাহী পরিচালক শাহাবুদ্দিন পাননা, সাংবাদিক জাকির হোসন, এফরটি প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর মো. মনিরুজ্জামান এমপাওয়ার প্রকল্পের পিসি তাজেমেরী জাহান লিখন,সিডিও রফিকুল ইসলাম, খোকন দাস, ভিডিসি নেতা মিজানুর রহমান,ইয়ুথ লিডার মুক্তা রানী মুক্তি ও ইয়ুথ সদস্যরা।
জলবাযূ পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলা ও ক্ষতিপূরণের দাবী সম্মিলিত বিভিন্ন ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে কয়েক হাজার যুবক ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ কমসুচিতে অংশগ্রহণ করে।