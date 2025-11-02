আমতলীতে শিক্ষকের উপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

আমতলী উপজেলার চরক গাছিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো: রফিকুল ইসলামের উপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে । রবিবার সকাল ৯ টায় আমতলী উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলার শিক্ষক কর্মচারীদের অংশগ্রহনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালনকরা হয় । প্রায় ঘন্টা ব্যাপি মানববন্ধনক র্মসূচিতে সভাপত্বি করেন দক্ষিন তক্তাবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক এবি এম আব্দুস সোবাহান । বক্তব্য রাখেন প্রধানশিক্ষক মো: হুমায়ুনকবির, মোয়াজ্জেম হোসেন, মো: হানিফমিয়া, সহকারীশিক্ষক মো: দেলোয়ার হোসেন , মো: রেজাউল করিম (প্রমুখ)। জানা গেছে গত ২২ অক্টোবর মঙ্গলবার রাতে একই উপজেলার পশ্চি মচিলা আমিনিয়া ফাজিল মাদরাসার সহকারী শিক্ষক মে: আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে এক দলসন্ত্রাসী বিদ্যালয়ের হোস্টেল থেকে শিক্ষক রফিকুল ইসলামকে তুলেনিয়েযায় ।
চরকগাছিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন কলাবাগানে একটি ঘরে আটকে রেখে রাত ভর তারউপরে অমানবিক নির্যাতন চালায় । পরেরদিন সকালে তাকে বিদ্যালয়ের কাছে রাস্তার উপড়ে ফেলেদিয়ে যায় । বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গুরু তর আহত অবস্থায়তাকে আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসেন । এ ঘটনায় শিক্ষক রফিকবাদি হয়ে আমিনুল কে প্রধান আসামীকরে গত ২৮ অক্টোবর আমতলী থানায় মামলা দায়ের করেন। শনিবার রাতে মামলার ৩নং আসামি তোতা মিয়া তালুকদার (৩৫) কে পটুয়াখালী থেকে গ্রেফতার করেছে আমতলী থানাপুলিশ ।