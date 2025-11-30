আমতলীর ইউএনওকে এনএসএস এর বিদায়ী সংবর্ধনা

আমতলীর বিদায়ী ইউএনও মো. রোকনুজ্জামান খানকে বিদায় উপলক্ষে রবিবার দুপুর দেড়টায় লোকজ রিসোর্স সেন্টারে এক বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বেসরকারী সংগঠন এনএসএস-নজরুল স্মৃতি সংসদ এর সভার আয়োজন করে।
এনএসএস এর নির্বাহী পরিচালক শাহাবুদ্দিন পাননার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিদায়ী ইউএনও মো. রোকনুজ্জামান খান। সভায় অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আমতলী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. মানজুরুল হক কাওছার, আমতলী প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. রেজাউল করিম, ওয়ার্ল্ড ভিশন আমতলীর এরিয়া ম্যানেজার বিভুদান বিশ^াস প্রমুখ। সভা শেষে ইউএনওকে এনএসএস এর পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান ও উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া হয়। এর আগে বিদায়ী ইউএনওকে আমতলী পৌরসভা ও অফিসার্স ক্লাবসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একাধিক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।