সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:১৫ পূর্বাহ্ন
আমতলী ইসলামী আন্দোলন থেকে তিন’শ নেতা কর্মীর বিএনপিতে যোগ দেওয়ার তথ্য সঠিক নয়

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি
রবিবার, ২৬ অক্টোবর, ২০২৫, ৭:১৮ অপরাহ্ন

আমতলী উপজেলা ইসলামী আন্দোলনের তিন’শ নেতা কর্মীর বিএনপিতে যোগদান শিরোনামে শনিবার রাতে ফেসবুকে একটি ভিডিও প্রচারের পর ইসলামী আন্দোলন এক সংবাদ সম্মেলন করে দলের তিন’শ নেতা কর্মীর বিএনপিতে যোগদানের তথ্য সঠিক নয় বলে দাবী করেন। রবিবার সকাল ১১ টায় আমতলী উপজেলা সদর রোডের ইসলামী আন্দোলনের দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এ দাবী করেন দলটি।

শনিবার রাতে বরগুনা জেলা বিএনপির আহবায়ক মো. নজরুল ইসলাম মোল্লার হাতে ফুল দিয়ে ইসলামী আন্দোলন আমতলী সদর ইউনিয়নের সাবেক ও আট নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি মো. নাসির উদ্দিন হাওলাদারের নেতৃত্বে তিন’শ নেতা কর্মীর বিএনপিতে যোগদান শিরোনামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কয়েকটি ভিডিও ছড়িয়ে পরে এবং কিছু অনলাইন পোর্টালেও এসংক্রান্ত একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এঘটনাকে মিথ্যা দাবী করে আমতলী উপজেলা ইসলামী আন্দোল রবিবার সকাল ১১ টায় তাদের দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ইসলামী আন্দোলন আমতলী উপজেলা শাখার সভাপতি মুফতি ওমর ফারুক জিহাদী । তিনি বলেন, বিএনপিতে যোগ দেওয়া নাসির উদ্দিন হাওলাদারকে গত ৫ অক্টোবর দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। সে আমাদেও কেই না। তাছাড়া ওই অনুষ্ঠানে ইসলামী আন্দোলনের তিন’শ নেতা কর্মী বিএনপিতে যোগ দেয়নি। এটা সম্পূর্ন মিথ্যা এবং বানোয়াট প্রচার। বহিস্কৃত নাসির উদ্দিন হাওলাদারের সাথে ৩-৪ জন আমাদের কর্মী থাকতে পারে। বাকীরা সবাই নিষিদ্ধ আওয়ামীলীগ ও বিবএনপির লোকজন। তাদের মাথায় ৫ কল্লির টুপি পরিয়ে অনুষ্ঠানে আনা হয়েছে।
ইসলামী আন্দোলন আমতলী উপজেলা শাখার সম্পাদক গাজী মো. বায়েজিদ বিএনপির এরকম কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার আহবান জানিয়ে বলেন, আল্লাহর জমিনে আল্লাহ আইন বাস্তায়নের জন্য আমরা কাজ করছি। এখানে মিথ্যাচারের কোন সুযোগ নেই। এজন্য তিনি হিংসার রাজনীতি পরিহার করে রাজনৈতিক অঙ্গনকে মুক্ত রাখার আহ্বান জানান।
সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন আমতলী উপজেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক মো. কামরুজ্জামান, ইসলামী আন্দোলন আমতলী উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মো. ইউসুব মাতুব্বর, কর্যনির্বাহী সদস্য মো. শাহ আলম মৃধা, উপজেলা শ্রমিক আন্দোলনের সহ-সভাপতি মো. কামাল হোসেন বয়াতী, সম্পাদক মাওলানা মীর মো. সোলায়মান, উপজেলা যুব আন্দোলনের সভাপতি হাফেজ খালেদ মো. সাইফুল্লাহ ও ছাত্র আন্দোলনের উপজেলা সভাপতি মো. জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।


