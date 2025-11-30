আমতলী উপজেলা বিএনপি নেতাকে গণ সংবর্ধনা

মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত বিএনপি নেতা জালাল উদ্দিন ফকির।আমতলী উপজেলা বিএনপির আহবায়ক জালাল উদ্দিন ফকিরকে গণ সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। তার বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার হওয়ায় রবিবার বেলা সাড়ে ১১ টার বিএনপির নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ এ গণ সংবর্ধনার আয়োজন করে। গণ সংবর্ধনায় হাজার হাজার বিএনপি নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেয়।
জানাগেছে, ২০২৪ সালের ৩ জানুয়ারী দলীয় কয়েকজন নেতার ষড়যন্ত্রে তুচ্ছ ঘটনায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ এনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটি আমতলী উপজেলা বিএনপির আহবায়ক জালাল উদ্দিন ফকিরকে বহিস্কার করে। তাকে বহিস্কার করায় তৃণমুল নেতাকর্মীরা ক্ষুব্দ হন। তিনি বহিস্কার হয়েও ফ্যাসিষ্ট শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সকল কার্যক্রমে সক্রিয় ছিলেন। তার দলীয় কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহনে বিএনপির কেন্দ্রিয় নেতারা সন্তুষ্ট হন।
গত সোমবার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে তার বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। রবিবার বিএনপি নেতা জালাল উদ্দিন ফকির আমতলীতে আসেন। দলীয় নেতা কর্মী ও সাধারণ মানুষ শাখারিয়া চৌরাস্তায় তাকে প্রথম দফায় গণ সংবর্ধনা দেন। গণ সংবর্ধনা শেষে সুসৃঙ্খলভাবে মোটর শোভাযাত্রার মাধ্যমে তাকে আমতলী উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণের মুক্তমঞ্চে আনা হয়। ওই স্থানে দ্বিতীয় দফায় গণ সংবর্ধনা দেয়া হয়।
গণ সংবর্ধনায় দলের চেয়ারপার্সন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্য বিশেষ দোয়া মোনাজাত করা হয়। গণ সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবি ফোরাম যুগ্ম মহাসচিব অ্যাড. গাজী তৌহিদুল ইসলাম, আমতলী উপজেলা বিএনপির সিনিয়র আহবায়ক মোঃ জহিরুল ইসলাম ভিপি মামুন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মোঃ মহসীন মিয়া, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক মোঃ কামরুজ্জামান হিরু, মাহবুব উল আলম মৃধা, পৌর বিএনপির আহবায়ক কবির ফকির ও উপজেলা যুবদল যুগ্ম আহবায়ক বিআরডিবি চেয়ারম্যান মাইনুদ্দিন মামুন সিকদার প্রমুখ।
আমতলী উপজেলা বিএনপির আহবায়ক জালাল উদ্দিন ফকির দলের চেয়ারপার্সন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তির কামনা করে সকল নেতাকর্মীকে দোয়া-মোনাজাতের আহবান জানিয়ে তিনি বলেন উপজেলার তৃণমুল নেতাকর্মীদের সুসংগঠিত করে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীকে বিজয়ী করতে নিরলসভাবে কাজ করবো।