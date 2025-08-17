আমরা ঐক্যবদ্ধ থেকে দেশের কল্যাণে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ব: রফিকুল ইসলাম বাচ্চু

গাজীপুরের শ্রীপুরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম বড় ধর্মীয় উৎসব জন্মাষ্টমী উদযাপিত হয়েছে। শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টায় ভাওয়াল রাজাবাড়ী হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে রাজাবাড়ী বাজার কেন্দ্রীয় দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় গীতা পাঠ, ধর্মীয় আলোচনা ও র্যালি।
কর্মসূচির আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক ডা. এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু।
তিনি বলেন, “এই দেশকে আমাদের নিজেদের দেশ মনে করতে হবে। ত্রিশ লাখ শহীদ আর দুই লাখ মা-বোনের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এ দেশ কোনো দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী বা অসৎ লোকের জন্য নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব, দেশের কল্যাণে কাজ করব এবং দেশনেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলব।”
বক্তব্যে তিনি আরও উল্লেখ করেন, বিএনপি বিগত ১৭ বছর ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। সর্বশেষ ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো নেতাকর্মী ও ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসছে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি বাবু অরুণ চন্দ্র দাস। পরিচালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক বাবু পিযুষ কুমার ঘোষ লিটন এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাবু অরুণ কুমার মল্লিক।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল মোতালেব, সদস্য সচিব খায়রুল কবির মণ্ডল আজাদ, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ পরিষদের উপদেষ্টা বাবু উমা কান্ত মল্লিক।
এ ছাড়া রাজাবাড়ী বাজার কেন্দ্রীয় দুর্গা মন্দিরের সভাপতি বাবু অশোক কুমার শর্মা, প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাবেক প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার ডা. অজিত দেবনাথ, গাজীপুর জেলা যুবদলের সভাপতি বাবু অনন্ত কুমার সরকার, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক বাবু সুবৃত কুমার পাল, জেলা বিএনপির সদস্য বাবু আভিষেক দেবনাথসহ স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য দেন।
বক্তারা শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ ও শিক্ষার কথা উল্লেখ করে সমাজে সত্য, ন্যায় ও ধর্ম প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।
দিনব্যাপী উৎসবে মন্দির প্রাঙ্গণ ভরে ওঠে ভক্তিমূলক সঙ্গীত, পূজা অর্চনা ও শোভাযাত্রায়। স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ অংশ নিয়ে জন্মাষ্টমীকে পরিণত করেন মিলনমেলায়।