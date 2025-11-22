রবিবার, ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ০৪:০৯ পূর্বাহ্ন
আমি নির্বাচিত হলে নবীনগর থেকে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি নির্মূল করবো এডভোকেট এম এ মান্নান

নবীনগর প্রতিনিধি
শনিবার, ২২ নভেম্বর, ২০২৫, ১০:৫৯ অপরাহ্ন

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করার লক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেলে নবীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ সমাবেশে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পৌর বিএনপির সভাপতি উবাইদুল হক লিটন এবং সঞ্চালনা করেন উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আসরাফ হোসেন রাজু ও দেলোয়ার হোসেন সোহেল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি এবং বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এডভোকেট এম.এ মান্নান।

এসময় এডভোকেট মান্নান বলেন, “গত ৪০ বছর যাবত নবীনগরের গ্রামে গ্রামে, পাড়ায়-মহল্লায় দলের নীতি-আদর্শ ছড়িয়ে দিতে কাজ করেছি। আপনাদের ভালোবাসায় আজ ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। আমাকে আপনারা চেনেন-আমি দুর্নীতি করিনি, বালুর ব্যবসা করিনি, সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি করেছি তা-ও না। এ নবীনগরের প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি সমস্যার খবর আমার জানা।”

তিনি আরও বলেন, “আমি নির্বাচিত হলে নবীনগর থেকে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি নির্মূল করবো। বালুর ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ করবো। যে বালু মহলের কারণে গ্রাম বিলীন হয়ে যাচ্ছে, সেটিও বন্ধ করা হবে। সঠিক নেতৃত্বের অভাবে তিতাসগ্যাস নবীনগরে এখনো আসেনি—আমি এমপি হলে নবীনগরে গ্যাস আনার সর্বোচ্চ উদ্যোগ নেবো। পাশাপাশি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবো, ঢাকার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত করবো।”

তিনি বলেন, “আমার প্রিয় নেতা তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নে গ্রামে গ্রামে গিয়ে জনগণকে সাথে নিয়ে কাজ করছি। ধানের শীষের পক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।”

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সদস্য মাসুদুল ইসলাম মাসুদ, মাসুদ রানা, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান আবুল বাসার, সহ-সভাপতি ও নবীনগর পূর্ব ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এসকে হেলাল, শিবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এমআর মজিব, উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি গোলাম হোসেন টিটু, উপজেলা মহিলা দলের আহ্বায়ক প্রফেসর নাইলা ইসলামসহ দলীয় নেতাকর্মীরা।

জনসমাবেশকে ঘিরে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ধানের শীষের হয়ে ভোট চাইতে নেতাকর্মীরা শ্লোগান ও ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে মাঠে অবস্থান নেন।


