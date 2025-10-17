আলাওল হলের ভিপি কে সংবর্ধনা দিলেন তার নিজ এলাকাবাসী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আলাওল হলের ভিপি নির্বাচিত হওয়ায় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে মোহাম্মদ রাকিবুল বশর (রাকিব মাহমুদ) কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
বাঁশখালীয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত (শুক্রবার) ১৭ অক্টোবর বিকাল ৫ টায় অরুণোদয় পাঠাগারের অফিস উক্ত সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
জন্ম গ্রহণ-ভিপি রাকিবুল বশর পিতা আবুল বশর ২০০১ সালে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের বাঁশখালীয়া পাড়ায় নিজ বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন।
সংবর্ধনা শেষে ভিপি রাকিব এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের দোয়া, ভালবাসা ও সহপাঠিদের সহযোগিতায় আমি ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ায় আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আজকে আপনারা যেই ভাবে আমাকে সম্মানিত করেছেন তা আমি কোনদিন ভুলবো না। আমাদের এলাকায় শিক্ষার মানোন্নয়নে আমি আপনাদের পাশে থেকে কাজ করে যাব, এলাকার ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ার ক্ষেত্রে যতটুকু সহযোগিতা করা দরকার আমি নিঃস্বার্থে তা করে যাব।
এলাকার মান্যবর ব্যক্তি আ: মন্নান সওদাগর বলেন আমরা সত্যিই গর্বিত আমাদের সন্তান এলাকার ছেলে রাকিব বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাওল হলে ভিপি নির্বাচিত হয়ে আমাদের সম্মান সবার কাছে তুলে ধরেছেন। আমরা তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করি।
সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন,রাকিবের পিতা আবুল বশর এলাকার আব্দুল মন্নান সাওদার, আবুল কাশেম, মোস্তাক আহমদ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল,হেলাল উদ্দীন,শিল্পী নাজিম উদ্দীন,মাস্টার সরওয়ার হোসেন, আরাম হোসেন, গিয়াস উদ্দিন,মোহাম্মদ আকিব হোসেন সহ আরো অনেকে উপস্থিতি ছিলেন।