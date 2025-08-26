আ’লীগ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে: শামা ওবায়েদ

বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ বলেছেন, বিগত স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে কাজ করতে হবে। গত বছর জুলাই-আগস্টে শেখ হাসিনার নির্দেশে হাজার হাজার ছাত্র-জনতাকে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এমন দিন যেন আগামীতে আমাদের দেখতে না হয়।
আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বেলা ১১টায় ফরিদপুরের সালথা উপজেলার নবকাম পল্লী কলেজের গভর্নিং বডির পরিচিতি ও মতবিনিময় সভায় গভর্নিং বডির সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সভার শুরুতে শামা ওবায়েদকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন কলেজের অধ্যক্ষ মো. ওবায়দুর রহমান ও শিক্ষক বৃন্দ।
এ সময় তিনি আরও বলেন, আমাদেরকে এই শিক্ষা ব্যবস্থার পুনঃগঠন করে দেশনায়ক তারেক রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ৩১ দফা বাস্তবায়ন করে শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আগামীর শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।
নবকাম পল্লী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো. ওবায়দুর রহমান এর সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সালথা উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আসাদ মাতুব্বর, সালথা উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শাহীন মাতুব্বর, যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক খন্দকার খায়রুল বাসার আজাদ প্রমুখ। এছাড়াও নবকাম পল্লী কলেজের গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।