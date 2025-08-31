আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

অর্থনৈতিক ডেস্ক :
আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ১১তম বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াড-২০২৫ এর আঞ্চলিক পর্ব চট্টগ্রাম ও নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গত শনিবার (৩০ আগস্ট) চট্টগ্রামের সিডিএ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এবং নেত্রকোনার দত্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন জেলার সহস্রাধিক শিক্ষার্থী এই অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে। এর আগে ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের শিক্ষার্থীরা আঞ্চলিক পর্বে অংশগ্রহণ করে। বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত আঞ্চলিক অলিম্পিয়াডের মাধ্যমে সারাদেশ থেকে নির্বাচিত ৬০ জন শিক্ষার্থী বিডিজেএসও এর জাতীয় পর্বে অংশগ্রহণ করবে।
আঞ্চলিক পর্ব চট্টগ্রামের আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক এর সভাপতি মুনীর হাসান, চট্টগ্রাম প্রকৗশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. উজ্জ্বল কুমার দেব, পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. অনিমেষ চক্রবর্তী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজির অধ্যাপক ড. আদনান মান্নান, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ডায়াবেটিস ও হরমোন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. ফারহানা আক্তার, ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট জামশেদ আহমেদ চৌধুরী, সিডিএ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ আবু হেনা মোহাম্মদ মোস্তফা জামাল।
নেত্রকোনায় আয়োজিত আঞ্চলিক পর্বে উপস্থিত ছিলেন, দত্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মজিবুর রহমান, ব্যাংকের নেত্রকোনা শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ আসাদুজ্জামান ভুইয়া এবং স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াড-এ সারাদেশের ১৭ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেছে। জাতীয় পর্ব হতে বাছাই করা সেরা ৬ জন প্রতিযোগীকে নিয়ে গঠিত হবে ডিসেম্বরে রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ২২তম আন্তর্জাতিক জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াড(আইজেএসও)-এর বাংলাদেশ দল।