বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:৩৬ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
নাসিরনগরে পূজা মন্ডব পরিদর্শন করেন বিএনপি নেতা দুর্গোৎসব উপলক্ষে নাসিরনগর উপজেলা বিএনপির প্রস্তুতি সভা মধুপুরে ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের হাট জমে উঠেছে : চাহিদা বাড়ার সাথে দামও বেশি যাচ্ছে আত্রাইয়ে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সবক ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত কালীগঞ্জে কৃষকদের মাঝে শাক সবজি বীজ ও সার বিতরণ বিএনপি সব ধর্মের মানুষের নিরাপদ সহাবস্থানে বিশ্বাসী: আলহাজ্ব ড. জালাল উদ্দিন আশ্রায়নের ঘরে থাকেনা একজনও, ঝোপঝাড়ে ভরা: ভেঙে পড়ছে অবকাঠামো সালথায় মোটারসাইকেলের ধাক্কায় সড়কে ঝরলো বৃদ্ধার প্রাণ লালমনিরহাটে দৃষ্টি শক্তি হারানো জুলাই যোদ্ধা মিজান’কে ৩(তিন)টি গরু উপহার দিলেন জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন কাপ্তাই ৪১ বিজিবি কর্তৃক ৫০ লিটার চোলাই মদ ও সিএনজিসহ আটক-১ নান্দাইলে ২৯টি পূজামণ্ডপে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপন হচ্ছে শারদীয় দুর্গাপূজা মেঘনায় নিখোঁজের তৃতীয় দিনে উদ্ধার হল শরীফের মরদেহ পাইকগাছা কোট চত্বরে বটবৃক্ষের তলায় বাদাম বিক্রি করেই চলছে প্রতিবন্ধী “গোবিন্দ বিশ্বাসের” সংসার কিশোরগঞ্জে এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী আটক জামালপুরে টাইফয়েড ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন উপলক্ষে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত বিদায় হজের ভাষণে মহানবী (সাঃ) ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন: ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বিশ্ব হার্ট দিবস: হৃদয়কে ভালোবাসুন, জীবনকে নিরাপদ রাখুন চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ফুফার বিরুদ্ধে কিশোরী ধর্ষণের অভিযোগ এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৩৫০ টি অস্র উদ্ধার হয়নি-আইজিপি শ্রীপুরে পূজামণ্ডপে বিএনপির উপহার মানব কল্যাণে ভৈরবের উপদেষ্টা প্যানেল ঘোষণা আখাউড়ায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, বিপুল পরিমাণ জব্ধকৃত জাল আগুনে পুড়ে ধ্বংস পুলিশের কর্মপরিবেশ ও বাসস্থান উন্নয়নে কাজ করছে সরকার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা দুর্গা পূজায় সম্প্রীতির চিত্র বিশ্ব পরিমন্ডলে তুলে ধরতে চাই: ডিসি জাহিদুল ইসলাম মিয়া রেমিটেন্স সংগ্রহে রূপালী ব্যাংকের ১ বিলিয়ন ডলারের মাইল ফলক বিএনপিতে কোনো চাঁদাবাজের ঠাই নাই: শামা ওবায়েদ ব্যাচেলর পয়েন্টের স্পেশাল এপিসোডের অংশীদারিত্বে উন্মোচিত হয়েছে অপো এ৬ প্রো কালকিনিতে পানিতে পড়ে দেড় বছরের শিশুর মৃত্যু জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার নির্বাহী সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন পিরোজপুরের মহিব্বুলাহ হাওলাদার কাপ্তাইয়ে ১০ আর ই ব্যাটালিয়ন কর্তৃক বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান
/ রংপুর

আশ্রায়নের ঘরে থাকেনা একজনও, ঝোপঝাড়ে ভরা: ভেঙে পড়ছে অবকাঠামো

রফিকুল ইসলাম লাবলু, পীরগাছা (রংপুর)
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ৮:৩৬ অপরাহ্ন

রংপুরের পীরগাছার প্রতিপাল গ্রামের আশ্রায়ন প্রকল্পের ঘরে এখন আর কেউ থাকেনা। ২৮টি ঘরে সবগুলো তালাবদ্ধ। ফলে ঝোপ-ঝাড়ে ভরে গেছে ঘরগুলো । কোথাও ধরেছে ফাটল, কোথাও দেখা দিয়েছে ভাঙ্গণ। এ প্রকল্পে যাওয়ার নেই কোন রাস্তা, নেই জীবিকার ব্যবস্থাও। এসব কারণে দীর্ঘদিন ধরে সেখানে আর কেউ থাকেন না। ফিরে গেছেন পুরোনো অস্থায়ী ঠিকানায়। অপরিকল্পিত ভাবে একটি নদীর পাড়ে এসব ঘর নির্মাণ করায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন সচেতন মহল।

জানা যায়, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রায়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় উপজেলার তাম্বুলপুর ইউনিয়নের প্রতিপাল গ্রামে বুড়াইল নদীর পাড়ে ভুমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের থাকার জন্য ২৮টি ঘর নির্মাণ করা হয়। যে ঘরগুলো পতিত হাসিনা সরকারের উপহারের ঘর হিসেবে পরিচিতি ছিল। যার প্রতিটি ঘরের জন্য বরাদ্দ ছিল ১লাখ ৭১হাজার টাকা। বেশিরভাগ ঘর বরাদ্দ প্রদান করা হয় পীরগাছা রেলওয়ে স্টেশন এলাকার অস্থায়ী বাসিন্দাদের। তবে বরাদ্দ পেয়ে সেসব ঘরে উঠার পর বছর খানেক যেতে না যেতেই সেখান থেকে একে একে
চলে গেছে সবাই।

সরেজমিনে সেই প্রকল্পে গিয়ে দেখা যায়, প্রতিটি ঘর তালাবদ্ধ। অল্প কিছু ঘরে যাওয়ার জন্য রাস্তা থাকলেও বেশিরভাগ ঘরে যাওয়ার রাস্তা নেই। অন্যের বাড়ির আনাচে-কানাচে দিয়ে যেতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে কেউ না থাকায় সেগুলো লতাপাতা, ঝোপঝাড়ে ভরে গেছে। স্থানীয়রা ঘরগুলোর বারান্দায় খড়, লাকড়ি স্তুপ করে রেখেছেন। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন, নেই টিউবওয়েল। বিশেষ করে যে নদীর পাড়ে প্রকল্পটি করা হয়েছে সেই নদী পূনঃখননের কারনে মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে ঘরগুলো। ভেঙে পড়ছে অবকাঠামো।

এ সময় কথা হয় কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তির সাথে। তাদের অভিযোগ, সেখানকার স্থানীয় ভুমিহীনদের ঘর বরাদ্দ না দিয়ে বাইরের এলাকার মানুষদের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। রাস্তা নাই এ জন্য তারা কিছুদিন থাকার পর চলে গেছে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর পীরগাছা রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় দেখা হয় ওই আশ্রায়ন প্রকল্পের কয়েকজন বাসিন্দার সাথে। তারা অভিযোগ করে বলেন, সেখানে জীবিকার কোন ব্যবস্থা নাই। অনেকে ভ্যান-রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু রাস্তা না থাকায় তারা আর সেখানে থাকেন না। এছাড়াও নিম্নমানের নির্মাণের কারনে অনেক ঘরে ফাটল ধরেছে এজন্যও অনেকে সেখান থেকে চলে এসেছেন।

ষ্টেশনের ভ্রাম্যমান কলা বিক্রেতা প্রকাশ চন্দ্র মোহন্ত জানান, তার তিনটি সন্তান। তিনজনই স্টেশনের পাশে স্কুলে পড়ে। আশ্রায়ন প্রকল্পের দূরত্ব স্কুল থেকে বেশ দূরে। প্রতিদিন তিনিসহ ৪ জনের যাতায়াত খরচ কুলোতে না পেরে তিনি আর সেখানে থাকেন না।

এ বিষয়ে তাম্বুলপুর ইউপি চেয়ারম্যান বজলুর রশিদ মুকুল জানান, প্রকল্পে যাওয়ার জন্য নদীর পাড় বেঁধে রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে । এরপরও সেখানে কেউ না থাকলে নোটিশ দিয়ে নতুন করে ভুমিহীনদের মাঝে সেগুলো বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

পীরগাছা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মো. রাসেল বলেন, বিষয়টি আমি শুনেছি। সেখানে রাস্তা তৈরী করা হবে। জীবিকার ব্যবস্থাসহ আরো কিছু সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তারপরও যদি কেউ না থাকে তহালে নতুন করে ভূমিহীনদের সেগুলো বরাদ্দ দেওয়া হবে।


এই বিভাগের আরো খবর
লালমনিরহাটে দৃষ্টি শক্তি হারানো জুলাই যোদ্ধা মিজান’কে ৩(তিন)টি গরু উপহার দিলেন জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন
লালমনিরহাটে একই আঙিনায় ২ ধর্মের মানুষ প্রায় শত বছর ধরে নির্দ্বিধায় করছে ধর্ম পালন
সম্প্রীতির বন্ধনে শারদ কাটুক আনন্দে কুড়িগ্রাম জেলাবাসীকে বিশিষ্টজনদের শারদীয় শুভেচ্ছা
কুড়িগ্রামে মানসিক চাপে মারা গেলেন ব্যাংক কর্মচারী শ্রী নিতাই চক্রবর্তী
কুড়িগ্রামে মাসব্যাপী সাঁতার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন
কুড়িগ্রামে সাঁতার প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin