আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-৭ ও রাঙামাটি ২৯৯ নং আসনে জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী’র পক্ষে গণসংযোগ

আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই, “দাঁড়িপাল্লায় ভোট চাই”এই প্রতিপাদকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম -৭ (রাঙ্গুনিয়া) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী’র মনোনীত প্রার্থী মানবিক চিকিৎসক ডা: এ টি এম রেজাউল করিম ও রাঙামাটি ২৯৯ নং আসনে এডভোকেট মোখতার আহমদের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ করেছেন নেতাকর্মীরা। আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকালে কাপ্তাই উপজেলাধীন রেশম বাগান ৭ নং ওয়ার্ড ও রাঙ্গুনিয়ার ৯ নং ওয়ার্ডে এ গণসংযোগ করা হয়।
বিগত দুই মাস যাবত কাপ্তাই ও রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় জামায়াতে ইসলামী তাদের মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে বিভিন্ন অলিতে গলিতে এবং দূর্গম এলাকায় প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন। উক্ত দলের নেতা কর্মীরা প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকায় তাদের প্রার্থী পরিচয় এবং ছবি ও দাঁড়ি পাল্লা দেখিয়ে ভোট চাইছেন। এসময় নায়েবে চন্দঘোনা থানা আমির মাওলানা লোকমান হোসাইন জানান, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, ন্যায় বিচার নিশ্চিতে জাতীয় সংসদে ভূমিকা রাখতে দাঁড়ি পাল্লায় ভোট চায়। তিনি আরও জানান,পাহাড়ি -বাঙালি জনগোষ্ঠী মধ্যে সম্প্রতি রক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা মাদক নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা নেয়াসহ এলাকার উন্নয়ন, রাস্তাঘাট সংস্কার,যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা দেয়ার কথা জানান।
গণসংযোগে রাঙ্গুনিয়া উপজেলা জামায়াতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও পৌর শাখার সভাপতি মোহাম্মদ শাহ-আলম জানান,আসন্ন নির্বাচনে ডা: এটিএম রেজাউল করিম ভোটে জয়লাভ করলে রাঙ্গুনিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা, অবকাঠামো বিনির্মাণ,স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ, আধুনিক ও নতুন হাসপাতাল, কর্মমুখী জনশক্তি তৈরি, দরিদ্র দূরীকরণ, প্রবাসী ও বিদেশগামীদের বিশেষ সেবা, কৃষকদের সহায়তা সহ দুর্নীতি,দখলবাজি,চাঁদাবাজি এবং মাদকমুক্ত রাঙ্গুনিয়া তৈরি করা হবে। উক্ত গণসংযোগে চন্দ্রঘোনা ইউনিয়নের দায়িত্বশীল মোঃ আবু তাহের, মোহাম্মদ আজিজুল হক,কেপিএম এলাকার দায়িত্বশীল মোহাম্মদ কাওসার,চাষী কামাল,মোহাম্মদ রাসেল সহ কাপ্তাই ও রাঙ্গুনিয়া উপজেলা জামায়াতে ইসলামী নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।