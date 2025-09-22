আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আনোয়ারায় মতবিনিময় সভা

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ উপলক্ষে চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার উদ্যোগে নিরাপত্তা সংক্রান্ত এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) আনোয়ারা থানার সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রশাসন, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।
আনোয়ারা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেনের সভাপতিত্বে ও এসআই জ্যোতিষের
সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আনোয়ারা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার সোহানুর রহমান সোহাগ।
মতবিনিময় সভায় বক্তারা আসন্ন দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদভাবে উদযাপনের জন্য প্রশাসন এবং স্থানীয় জনগণের সমন্বিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পূজামণ্ডপগুলোতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, নির্বিঘ্ন যাতায়াত এবং সার্বিক সহযোগিতা নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন উপস্থিত প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।
সভায় উপস্থিত ছিলেন—হিন্দু-বৌদ্ধ কল্যাণ ফ্রন্টের সদস্য সচিব ও আহ্বায়ক দীবাকর বরুয়া, পূজা উদযাপন পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক অনুপ দাশ ও সদস্য সচিব প্রদীপ ধর, সাবেক সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন দত্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আনোয়ারা উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক মোশাররফ হোসেন, উপজেলা জামায়াতের আমীর মাস্টার আব্দুল গণি, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মঞ্জুর উদ্দিন চৌধুরী, এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য জোবায়রুল আলম মানিক এবং উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আইয়ুব আলী।