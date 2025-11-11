ভেদরগঞ্জে মেধাবীদের পাশে ইউএনও, স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে ‘শিক্ষা সারথি’

পদ্মা ও মেঘনার স্নেহে ঘেরা শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ। নদীর স্রোতের মতো এখানকার মানুষের জীবনেও আসে ভাটা-জোয়ার। চরভূমির জমি, কৃষিনির্ভর আয় আর বারবার ভাঙন-গড়নের কারণে বহু পরিবারকে প্রতিদিনই টিকে থাকার লড়াই করতে হয়। বাস্তবতার এমন টানাপোড়েনে এখানকার বহু মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বপ্ন থেমে যায় বই-খাতা, ফরম ফি কিংবা যাতায়াত খরচের কাছে।
এই স্বপ্নকে থামতে না দিতে এগিয়ে এসেছেন ভেদরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আবু আবদুল্লাহ খান। অস্বচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে গঠন করা হয়েছে ‘শিক্ষা সারথিঃ ভেদরগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা মানোন্নয়ন তহবিল’- সংক্ষেপে ‘শিক্ষা সারথি’।
আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় এ তহবিল গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন ইউএনও।
তিনি বলেন, ‘অর্থাভাব যেন কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বপ্নের পথ রোধ না করে সেই চিন্তা থেকেই আমরা ‘শিক্ষা সারথি’ তহবিল গঠন করেছি। শিক্ষার বিষয়টি শুধু পাঠ্যবইয়ের ঘরে সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানবিক বিকাশ, সুযোগের নিশ্চয়তা ও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠাও এর অংশ। এই তহবিল খুব স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হবে, যাতে প্রকৃত শিক্ষার্থীরাই উপকৃত হয়।’
সভায় জানানো হয়, ভেদরগঞ্জ উপজেলা ১৩টি ইউনিয়ন, ১টি পৌরসভা ও ২টি প্রশাসনিক খানা নিয়ে গঠিত। ভৌগোলিকভাবে এ উপজেলার দক্ষিণে ডামুড্যা, পশ্চিমে শরীয়তপুর সদর, উত্তরে নড়িয়া এবং পূর্বদিকে বয়ে চলেছে বিশাল পদ্মা-মেঘনা। নদী বেষ্টিত এই অঞ্চলের অনেক লোক চরাঞ্চলে বসবাস করেন। অধিকাংশ পরিবারের অর্থনৈতিক সক্ষমতা সীমিত হওয়ায় তাদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ প্রায়ই সীমিত থাকে। এ বাস্তবতার প্রতিকারে ‘শিক্ষা সারথি’র মূল লক্ষ্য হলো অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি ও সহায়তার মাধ্যমে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া।
তহবিলটি পরিচালিত হবে স্থানীয় সমাজকল্যাণ খাত, প্রবাসী ও বিত্তবান ব্যক্তি এবং সাধারণ মানুষের স্বেচ্ছা অনুদানের মাধ্যমে। সংগৃহীত অর্থের একটি অংশ তফসিলি ব্যাংকে মেয়াদি আমানত হিসেবে রাখা হবে, যার লভ্যাংশ থেকে চলমান সহায়তা কার্যক্রম চালানো হবে। এছাড়া একটি পৃথক চলতি হিসাব থাকবে, যেখান থেকে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি সহায়তা প্রদান করা হবে। এতে তহবিলটি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলকভাবে পরিচালিত হবে।
‘শিক্ষা সারথি’র আওতায় স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের অনাথ, অস্বচ্ছল এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়মিত আর্থিক সহায়তা ও বৃত্তি প্রদান করা হবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বই-খাতা, পরীক্ষার ফি, কোচিং সাপোর্ট, এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করার পরিকল্পনা রয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, কম্পিউটার ল্যাব ও ডিজিটাল শিক্ষা সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাকে আরও সহজলভ্য করা হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হবে। শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া কমাতে বিদ্যালয়-অভিভাবক সমন্বয় কার্যক্রমও জোরদার করা হবে।
সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল ইমরান, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুবহান মুন্সি, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এস. এম. গিয়াস উদ্দিন, সমাজসেবা কর্মকর্তা প্রিয়াংকা বিশ্বাস, কৃষি কর্মকর্তা (কৃষিবিদ) তানবিন হাসান শুভ, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. ইমরান হোসেনসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও গণমাধ্যমকর্মী।
স্থানীয় শিক্ষাকর্মী এবং অভিভাবকরা এই উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও মানবিক বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের ভাষায়, দীর্ঘদিন ধরে সুযোগের অভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য এটি হতে পারে শিক্ষার আলোয় ফিরিয়ে আনার দরজা।
আরএস