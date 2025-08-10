ইউটিউবের নতুন নীতিমালা, গালিগালাজেও মিলবে ডলার

ঢাকাপ্রতিদিন তথ্য প্রযুক্তি ডেস্ক : ইউটিউব কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য বড় ধরনের সুখবর এনেছে। ভিডিওর শুরুতে গালিগালাজ করলেই আর আয় হারানোর ভয় নেই, তবে মানতে হবে নির্দিষ্ট একটি শর্ত।
ইউটিউব সম্প্রতি তাদের মানিটাইজেশন (আয়ের) নীতিমালা হালনাগাদ করেছে। এখন থেকে ভিডিওর প্রথম সাত সেকেন্ডের মধ্যেই যদি মৃদু বা মাঝারি মাত্রার গালি ব্যবহার করা হয়, তবুও কনটেন্ট নির্মাতারা পূর্ণ আয় (সবুজ ডলার চিহ্ন) পাবেন। আগে এমন ভাষা ব্যবহার করলে ভিডিওতে হলুদ ডলার চিহ্ন দেখিয়ে বিজ্ঞাপন সীমিত করে দিত ইউটিউব, ফলে আয়ের পরিমাণ অনেক কমে যেত।
এই পরিবর্তন নিশ্চিত করেছেন ইউটিউবের ‘মনিটাইজেশন পলিসি এক্সপেরিয়েন্স’ বিভাগের প্রধান কনর কাভানagh। তিনি জানান, বিজ্ঞাপনদাতাদের চাহিদার পরিবর্তনের ফলেই এই সিদ্ধান্ত এসেছে। এখন বিজ্ঞাপনদাতারা নিজেরাই ঠিক করতে পারবেন, তারা কোন স্তরের ভাষা ব্যবহার করা ভিডিওতে তাদের বিজ্ঞাপন চালাতে ইচ্ছুক।
গালির ধরন অনুযায়ী নতুন শ্রেণিবিন্যাস:
মধ্যম মাত্রার গালি: যেমন “a**hole” – এখন ভিডিওর শুরুতে ব্যবহৃত হলেও আয় বন্ধ হবে না।
উচ্চমাত্রার গালি: যেমন “fk” বা “sh” – ব্যবহার করা গেলেও সীমিতভাবে। একাধিকবার বা ঘনঘন ব্যবহার করলে মনিটাইজেশনে প্রভাব পড়বে।
তবে, থাম্বনেইল বা সাবটাইটেলে গালি থাকলে এখনও আয় সীমিত হবে। আবার, শুধু গালিগালাজের উপর ভিত্তি করে বানানো ভিডিও (যেমন profanity compilation) এখনো ‘অ্যাড ফ্রেন্ডলি’ ধারা লঙ্ঘন করবে।
এই পরিবর্তনে কনটেন্ট নির্মাতারা আরো স্বাধীনভাবে বাস্তবধর্মী গল্প বলার সুযোগ পাবেন, যেখানে প্রতিটি শব্দ সেন্সর করার ঝুঁকি থাকবে না। আবার বিজ্ঞাপনদাতারাও তাদের ব্র্যান্ডের নিরাপত্তা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।
ইউটিউব সতর্ক করেছে, এটি মোটেও গালিগালাজের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। ভিডিওজুড়ে অতিরিক্ত গালাগালি করলে আগের মতোই আয়ের ওপর সীমাবদ্ধতা আসবে।
এই নীতিমালার মাধ্যমে ইউটিউব আধুনিক ডিজিটাল বাস্তবতায় নিজের অবস্থানকে মানিয়ে নিচ্ছে—যেখানে প্রেক্ষাপট অনেক কিছু নির্ধারণ করে। এখন একটি একক গালি ব্র্যান্ড ইমেজের জন্য বিপজ্জনক নয়—এই উপলব্ধিই নীতিমালার পরিবর্তনের পেছনে প্রধান কারণ।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর