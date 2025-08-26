ইউনিয়ন ক্যাপিটালে প্রশাসক বসাল কেন্দ্রীয় ব্যাংক

ঢাকাপ্রতিদিন অর্থ -বাণিজ্য ডেস্ক : সমস্যাগ্রস্ত ইউনিয়ন ক্যাপিটালে প্রশাসক বসাল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক মো. ফেরদাউস হোসেনকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহীর ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন। রোববার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ সংক্রান্ত আদেশ প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান বরাবর পাঠানো হয়।
বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্প্রতি ২০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সমস্যাগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত করে। এই তালিকায় নাম রয়েছে ইউনিয়ন ক্যাপিটালের। প্রতিষ্ঠানগুলোর লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না জানতে চেয়ে গত ২২ মে নোটিশ দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারায় এরই মধ্যে ৯টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো– পিপলস লিজিং, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং, আভিভা ফাইন্যান্স, এফএএস ফাইন্যান্স, ফারইস্ট ফাইন্যান্স, বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি, প্রিমিয়ার লিজিং, জিএসপি ফাইন্যান্স এবং প্রাইম ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট। গত বৃহস্পতিবার গভর্নরের সম্মতি নিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান অবসায়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রেজল্যুশন বিভাগে পাঠানো হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ইউনিয়ন ক্যাপিটালের এক হাজার ১৮৪ কোটি টাকা ঋণের বিপরীতে বন্ধকী সম্পত্তি রয়েছে মাত্র ১৮৩ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানটির এক হাজার ১৩৬ কোটি টাকা বা ৯৫ দশমিক ৯২ শতাংশ খেলাপিতে পরিণত হয়েছে। আর ক্রমপুঞ্জিভূত লোকসানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক হাজার ২৬৬ কোটি টাকা। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া আমানতের এক হাজার ২৪ কোটি টাকা এবং অন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া ঋণের ১৬১ কোটি টাকা দীর্ঘদিন ধরে ফেরত দিতে পারছে না।
