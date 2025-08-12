ইউরোপীয় প্রতিনিধি দল ঢাকা আসছে আজ

ঢাকাপ্রতিদিন ডেস্ক : ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক নেতা এবং সুশীল সমাজের উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল তিন দিনের সফরে আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ঢাকা আসছেন।
এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হলো দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করা।
জার্মানভিত্তিক ফ্রিডরিখ নওম্যান ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডমের (এফএনএফ) দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক কার্যালয় এই সফরের আয়োজন করেছে। প্রতিনিধি দলে জার্মান পার্লামেন্টের সদস্য সান্দ্রা ওয়েজার ও মার্কুস ফাবার, লিবারেল ইন্টারন্যাশনালের ডয়চে গ্রুপের সভাপতি জুর্গেন মার্টেন্স-সহ জার্মানির রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সুশীল সমাজের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন।
এফএনএফ দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক কার্স্টেন ক্লেইন জানিয়েছেন, এই সফরের লক্ষ্য হলো জার্মানি ও ইউরোপের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার দ্রুত বর্ধনশীল অঞ্চলের সম্পর্ক জোরদার করা এবং পারস্পরিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা।
সফরের সময় প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল, নেটজ বাংলাদেশ, গ্যেটে ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, বিমসটেক সচিবালয় এবং বাংলাদেশ-জার্মান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিজিসিসিআই) কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবে।
এ ছাড়া, তারা সাভারের একটি তৈরি পোশাক কারখানা পরিদর্শন করে শ্রম অধিকার, শিল্প সরবরাহ এবং দক্ষ শ্রমিক অভিবাসন সম্পর্কে ধারণা নেবে। আঞ্চলিক নিরাপত্তা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং নীতি সংস্কার নিয়েও অর্থনৈতিক ও গণমাধ্যম বিশ্লেষকদের সঙ্গে তাদের সংলাপ করার কথা রয়েছে।
বাংলাদেশকে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি এবং আঞ্চলিক রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরের নিরাপত্তা এবং বিমসটেকের মতো আঞ্চলিক সংস্থার স্বাগতিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের গুরুত্ব অনেক। এই কারণে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দক্ষ শ্রমিক অভিবাসনের মতো বিষয়ে আলোচনার জন্য বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত।
প্রসঙ্গত, এফএনএফ নিয়মিতভাবে উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরনের শিক্ষা সফরের আয়োজন করে থাকে।
