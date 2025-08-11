ইনস্টাগ্রামে ম্যাপ অপশন চালু, নিজের অবস্থান কীভাবে সুরক্ষিত রাখবেন

ঢাকাপ্রতিদিন তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক : মেটার মালিকানাধীন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রাম ম্যাপ ফিচার চালু করেছে। শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন ফিচারটি চালু করা হয়েছে। এটি ব্যবহারকারীদের তাদের সাম্প্রতিক সক্রিয় অবস্থান বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে এবং লোকেশনভিত্তিক স্টোরি ও রিলস এক্সপ্লোর করতে সাহায্য করবে।
তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একের পর এক ভাইরাল সতর্কবার্তার পর ইনস্টাগ্রামের প্রধান অ্যাডাম মোসেরি আশ্বস্ত করেছেন, লোকেশন শেয়ারিং ডিফল্টভাবে বন্ধ থাকে এবং কেবল আপনি চাইলে তা দৃশ্যমান হবে।
ইনস্টাগ্রাম ম্যাপ: কী করে, আর কী করে না
ইনস্টাগ্রাম ম্যাপ ফিচারটি অ্যাক্সেস করতে হলে আপনাকে প্ল্যাটফর্মটির মেসেজ অপশনে যেতে হবে। ওই অপশনের একদম উপরে থাকা ম্যাপ অপশনে ট্যাপ করতে হবে। তখন একটি পপ-আপ আসবে, যেখানে জানানো হবে, আপনি লোকেশন শেয়ার না করলে কেউ আপনার অবস্থান দেখতে পারবে না।
মোসেরি বলেন, অনেকেই বিভ্রান্ত হচ্ছেন কারণ তারা ম্যাপ খোলার পর নিজেদের দেখতে পান, ফলে ধারণা করছেন অন্যরাও তাদের দেখতে পায়। বাস্তবে, ম্যাপটিতে সাম্প্রতিক স্টোরি বা রিলসে লোকেশন ট্যাগ করা অন্যান্য ব্যবহারকারীর পোস্টও দেখা যায় — যা ইনস্টাগ্রামে আগেও ছিল, তবে এখন এটি আরও সহজে অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে।
রিয়েল-টাইম লোকেশন আপডেট নয়
আপনি যদি ইনস্টাগ্রাম ম্যাপ লোকেশন শেয়ারিং চালু করেন, আপনার অবস্থান কেবল তখনই আপডেট হবে যখন আপনি অ্যাপটি চালু করবেন। এটি আপনার রিয়েল-টাইম লোকেশন স্ট্রিম করে না।
কীভাবে ইনস্টাগ্রাম ম্যাপ লোকেশন সেটিংস পরিবর্তন করবেন
ইনস্টাগ্রাম খুলে DMs পেজে যান। উপরে থাকা ম্যাপ অপশনে ট্যাপ করুন। পপ-আপ বার্তা পড়ুন। প্রথমবার ব্যবহার করলে একটি বার্তা দেখাবে, যেখানে জানানো হবে আপনার অবস্থান শেয়ার না করলে তা ব্যক্তিগত থাকবে। আপনার অবস্থান নির্দিষ্ট কিছু মানুষের সঙ্গে শেয়ার করবেন নাকি একেবারেই করবেন না তা বেছে নিন। আপনি যেকোনো সময় ম্যাপ ফিচার থেকে এ সেটিং পরিবর্তন করতে পারবেন।
ইনস্টাগ্রাম ম্যাপে গোপনীয়তা রক্ষার টিপস
আপনি যেখানে আছেন সেখান থেকে বের হওয়ার পরেই স্টোরি বা রিলসে লোকেশন ট্যাগ করুন। নিয়মিত পর্যালোচনা করুন কারা আপনার লোকেশন দেখতে পারছে। ফিচারটি সক্রিয়ভাবে ব্যবহার না করলে লোকেশন শেয়ারিং বন্ধ রাখুন।
