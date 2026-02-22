ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব মিরপুর’এ শহীদ দিবস পালিত

যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই মায়ের ভাষা তাদেরকে উৎসর্গ করে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব মিরপুর ( আইএসএম)’এ অনুষ্ঠিত হলো আলোচনা সভা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।
শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি,২০২৬) সকাল ১০টায় রাজধানীর মিরপুর ১৩ নম্বরে আইএসএম ক্যাম্পাস প্রাঙ্গনে মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
কচি-কাঁচার কলতানে মুখরিত এই আয়োজনে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।
আইএসএম অধ্যক্ষ ইয়াহিয়া খান রিজনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মের মাঝে মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা, দেশের ইতিহাস ও ভাষা আন্দোলনের চেতনা তুলে ধরা হয়।