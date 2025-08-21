ইন্দুরকানীতে ওপেন হাউজ ডে পালিত

ইন্দুরকানী (পিরোজপুর) প্রতিনিধি, ঢাকাপ্রতিদিন : পিরোজপুরের ইন্দুরকানীতে পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওপেন হাউজ ডে পালিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগষ্ট) বেলা সাড়ে ১১টায় ইন্দুরকানী থানা সভাকক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
ইন্দুরকানী থানা অফিসার ইনচার্জ মো. মারুফ হাসান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, বক্তব্য দেন মোঃ ফরিদ আহমেদ, মাওলানা আলী হোসেন, মস্তান হাফিজ, সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মাসুদ করিম, রিপোর্টার্স ইউনিটি সভাপতি সাহিদুল ইসলাম , মাওলানা খাইরুল ইসলাম, ছাত্রদলের আহ্বায়ক আল আমিন হোসেন, ছাত্রদল নেতা রিয়াজুল ইসলাম, কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আসাদুল ইসলাম বাবু, যুগ্ন সাধারন সম্পাদক মেহেদী হাসান লিমন, আহাদুজ্জামান নাঈম প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে পুলিশ ও জনগণের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক, এলাকার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং ইভটিজিং, মাদক ও সন্ত্রাস এর বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর