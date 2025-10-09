ইন্দুরকানীতে মোবাইল কোর্টের অভিযানে তিন হাজার মিটার নিষিদ্ধ জাল ধ্বংস

ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষায় পিরোজপুরের ইন্দুরকানী উপজেলায় অভিযান চালিয়ে প্রায় তিন হাজার মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল জব্দ ও ধ্বংস করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) রাত ১টার দিকে উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগের যৌথ অভিযানে বলেশ্বর নদী থেকে এসব জাল উদ্ধার করা হয়
অভিযান শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে মোবাইল কোর্টের উপস্থিতিতে জব্দকৃত জালগুলো আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জীব সন্নামতের নির্দেশনায় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. ফাহাদ রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে চন্ডিপুর সংলগ্ন বলেশ্বর নদী থেকে চারটি কারেন্ট জালসহ মোট ১১টি জাল জব্দ করা হয়। এসব জালের আনুমানিক বাজারমূল্য ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা।
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফাহাদ রহমান বলেন, “ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ৪ অক্টোবর থেকে ২২ দিন সরকারিভাবে ইলিশ শিকারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মা ইলিশ রক্ষায় এই সময়ে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।”
উল্লেখ্য, সরকার ঘোষিত নির্দেশনা অনুযায়ী ৪ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ইলিশ আহরণ, পরিবহন, মজুদ, বাজারজাত, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রশাসন কঠোর অবস্থানে থেকে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।