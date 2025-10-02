ইন্দোনেশিয়ায় ৬.১ মাত্রার ভূমিকম্প

ঢাকাপ্রতিদিন আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইন্দোনেশিয়ায় ৬ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। দেশটির আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভূ-পদার্থবিদ্যা সংস্থা (বিএমকেজি) জানিয়েছে, বুধবার রাতে মালুকুর কাছে বান্দা সাগরে ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছে।
জাকার্তা সময় রাত ৮টা ৪৯ মিনিটে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এর কেন্দ্রস্থল দক্ষিণ-পশ্চিম মালুকু রিজেন্সি থেকে প্রায় ৮৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ১৭৬ কিলোমিটার গভীরে অবস্থিত। তবে ভূমিকম্পটি সুনামির কোনও হুমকি দেয়নি।
বিএমকেজি-এর ভূমিকম্প ও সুনামির পরিচালক দারিওনো বলেছেন, “উপকেন্দ্রের অবস্থান এবং হাইপোসেন্টারের গভীরতার উপর ভিত্তি করে, এটি বান্দা সাগর প্লেটের মধ্যে বিপর্যস্ত কার্যকলাপের কারণে সৃষ্ট একটি মাঝারি ধরণের ভূমিকম্প ছিল।”
ইন্দোনেশিয়ার সংবাদমাধ্যম জাকার্তা গ্লোব স্থানীয়দের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, বাসিন্দারা হালকা কম্পন অনুভব করেছেন বলে জানিয়েছেন, যা একটি ট্রাকের কম্পনের সাথে তুলনীয়। তাৎক্ষনিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
