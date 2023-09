ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে ৩২০০০ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে : যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল এমপি বলেছেন, টেকসই উন্নয়নে যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ইমপ্যাক্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের পূর্ববর্তী ২টি পর্বের মাধ্যমে সমগ্র দেশে ৩৪ হাজার পরিবেশ বান্ধব বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। নতুন মেয়াদে (৩য় পর্ব) এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে আরও ৩২০০০ বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হবে। বৈশ্বিক নানা সংকট বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্পটি অনুমোদন করেন। গুরুত্বপূর্ণ এ প্রকল্পটি কক্সবাজার জেলাতেও বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মঙ্গলবার বিকেলে কক্সবাজারের একটি হোটেলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্হাপনা ( ইমপ্যাক্ট)- ৩য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের উপকার প্রত্যাশী যুবদের ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি বক্তব্য প্রদান করেন।

তিনি আরও বলেন, রোহিঙ্গা ইস্যুর কারণে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবিলার লক্ষ্যে শুধুমাত্র কক্সবাজার জেলার যুবদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে আইএলও এর মাধ্যমে কানাডা ও নেদারল্যান্ডস সরকারের আর্থিক সহায়তায় ‘Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youth in Cox’s Bazar, Bangladesh’ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। যার মাধ্যমে প্রায় ২৪,০০০ যুবক প্রশিক্ষন গ্রহনের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠবে। এ প্রকল্প কক্সবাজারে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের উর্ধতন কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।