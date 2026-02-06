শুক্রবার, ০৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:২৩ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
ঠাকুরগাঁও সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ৪০ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার ইসলামী আন্দোলন ক্ষমতায় এলে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া হবে: ইসলামী আন্দোলনের আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম ভোটকেন্দ্র দখলের যেকোনো অপচেষ্টা শক্ত হাতে প্রতিরোধের আহ্বান জানালেন ডা.শফিকুর রহমানের শেরপুরে মাটি খুড়তে গিয়ে বের হলো খনিজ তেল সদৃশ পদার্থ ; এলাকায় চাঞ্চল্য বন্দরে উদ্ধার অজ্ঞাত লাশের পরিচয় মিলেছে অসত্য সংবাদ প্রচার বন্ধে তথ্য মন্ত্রণালয় ও প্রেস কাউন্সিলে ডিপিএইচই’র চিঠি গাজীপুর বারের সিনিয়র আইনজীবী মমতাজ উদ্দিন আহমেদের বিএনপিতে যোগদান ধুনটে ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শিবিরের র‌্যালী ও আলোচনা সভা ভাণ্ডারিয়ায়ায় নির্বাচন সুষ্ঠু করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের নিরাপত্তা, সম্মান ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গীকার: মাওঃ আবুল কালাম আজাদ সালথায় ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করলেন ভ্রাম্যমান আদালত বেড়ায় ছাত্রশিবিরের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত রূপগঞ্জে বিএনপি প্রার্থীর ব্যাপক গণসংযোগ, সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত এলাকার প্রতিশ্রুতি নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে বিএনপি মিরপুর ইংলিশ ভার্সন স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্টিত আনোয়ারায় আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াত প্রার্থীর কর্মীদের মোটরসাইকেল শোডাউন বগুড়ার মহাস্থানে হাফিজুর রহমান হিরু’র নেতৃত্বে ধানের শীষের বিশাল মোটরসাইকেল শোডাউন প্রয়োগে ঘাটতিতে ঝুঁকিতে ট্রান্সফ্যাট নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা পরীক্ষাগার সক্ষমতার অভাবে ধীর বাস্তবায়ন শেরপুরে লুটপাটের অভিযোগে শিক্ষক কারাগারে সালথায় ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মাঠে যৌথবাহিনী নির্বাচন ঘিরে ডিমলায় সেনা–পুলিশের যৌথ মহড়া আমরা ১৬ বছর একটা গুপ্ত সরকারের কবলে ছিলাম:মেজর হাফিজ সালথায় নিজস্ব অর্থায়নে ভাড়াকৃত গাড়ির মাধ্যমে টহল জোরদার করেছে সেনাবাহিনী যত দ্রুত সম্ভব নতুন সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর : প্রেস সচিব ক্ষমতা প্রেমিকরা ছোবল দিয়ে ওটাকে ছিনতাই করেছে : মুফতী রেজাউল করিম চরমোনাই গাজীপুর-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে শ্রীপুর পৌর বিএনপির গণসংযোগ সুনামগঞ্জে বিজিবি’র ‘স্মার্ট’ নজরদারি: ড্রোনে দেখা হবে ভোটকেন্দ্র কাপ্তাইয়ে ১০ আর ই ব্যাটালিয়নের বিনামুল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান সরিষাবাড়ীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে  স্কুল শিক্ষকের মৃত্যু আনোয়ারার সব শিল্পকারখানা বিএনপির আমলে হয়েছে: সরওয়ার জামাল নিজাম
/ বরিশাল

ইসলামী আন্দোলন ক্ষমতায় এলে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া হবে: ইসলামী আন্দোলনের আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
শুক্রবার, ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ৭:৩৮ অপরাহ্ন

ইসলামী অন্দোলন বাংলাদেশের আমীর ও চরমোনাই পীর মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন , “ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশ কে দৃর্নীতিমুক্ত করা হবে ।

বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের মুখে হাসী ফুটানোর জন্য যা যা করা দরকার তাই করা হবে । দেশের মানুষ যাতে স্বাধীন ভাবে চলাচল করতে পারে সে পদক্ষেপ নেয়া হবে ।

বরগুনা-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা মাহমুদুল হোসাইন অলিউল্লাহ ও বরগুনা-২ আসনের প্রার্থী মাওলানা মো: মিজানুর রহমান কাসেমী কে হাত পাখা মার্কার প্রর্থী হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন “ হাতপাখা মার্কা বিজয়ী হলে বরগুনা জেলাকে মডেল বরগুনা হিসাবে তৈরী করা হবে । শুক্রবার সকাল ১০ টায় আমতলী পৌরসভা মাঠে ইসলামী আন্দোলন বরগুনা জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত হাত পাখার এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বরগুনা -১ আসনের প্রার্থী মাওলানা মাহমুদুল হোসাইন অলিইল্লাহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখেন ,” বরগুনা-২ আসনের প্রার্থী মো: মিজানুর রহমান কাসেমী , প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক মাহাবুবুর রহমান, অধ্যাপক আশ্রাব আলী আকন , ইসলামী আন্দোলন বরগুনা জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম, সহ সম্পাদক মাওলানা রেজাউল করিম আকন, আমতলী উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা ওমর ফারুক জেহাদী (প্রমুখ)।


এই বিভাগের আরো খবর
ভোটকেন্দ্র দখলের যেকোনো অপচেষ্টা শক্ত হাতে প্রতিরোধের আহ্বান জানালেন ডা.শফিকুর রহমানের
ভাণ্ডারিয়ায়ায় নির্বাচন সুষ্ঠু করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর
আমরা ১৬ বছর একটা গুপ্ত সরকারের কবলে ছিলাম:মেজর হাফিজ
ক্ষমতা প্রেমিকরা ছোবল দিয়ে ওটাকে ছিনতাই করেছে : মুফতী রেজাউল করিম চরমোনাই
বাংলাদেশে নতুন জালিম আবির্ভূত হয়েছে গুপ্ত পরিচয়ে : তারেক রহমান
রাজাপুরে হাস মার্কা প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মঈন ফিরোজীর মিছিল

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin