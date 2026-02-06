ইসলামী আন্দোলন ক্ষমতায় এলে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া হবে: ইসলামী আন্দোলনের আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম

ইসলামী অন্দোলন বাংলাদেশের আমীর ও চরমোনাই পীর মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন , “ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশ কে দৃর্নীতিমুক্ত করা হবে ।
বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের মুখে হাসী ফুটানোর জন্য যা যা করা দরকার তাই করা হবে । দেশের মানুষ যাতে স্বাধীন ভাবে চলাচল করতে পারে সে পদক্ষেপ নেয়া হবে ।
বরগুনা-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা মাহমুদুল হোসাইন অলিউল্লাহ ও বরগুনা-২ আসনের প্রার্থী মাওলানা মো: মিজানুর রহমান কাসেমী কে হাত পাখা মার্কার প্রর্থী হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন “ হাতপাখা মার্কা বিজয়ী হলে বরগুনা জেলাকে মডেল বরগুনা হিসাবে তৈরী করা হবে । শুক্রবার সকাল ১০ টায় আমতলী পৌরসভা মাঠে ইসলামী আন্দোলন বরগুনা জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত হাত পাখার এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বরগুনা -১ আসনের প্রার্থী মাওলানা মাহমুদুল হোসাইন অলিইল্লাহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখেন ,” বরগুনা-২ আসনের প্রার্থী মো: মিজানুর রহমান কাসেমী , প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক মাহাবুবুর রহমান, অধ্যাপক আশ্রাব আলী আকন , ইসলামী আন্দোলন বরগুনা জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম, সহ সম্পাদক মাওলানা রেজাউল করিম আকন, আমতলী উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা ওমর ফারুক জেহাদী (প্রমুখ)।