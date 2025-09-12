ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার গণসমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার উদ্যোগে এক গণসমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫) জুমার দিন আনোয়ারাস্থ টানেল চত্বরে এ গণসমাবেশ হয়।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি মাওলানা সগির আহমদ চৌধুরী। যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন জেলা সেক্রেটারি আলহাজ্ব হাফেজ মাওলানা রুহুল্লাহ তালুকদার, প্রচার ও দাওয়াহ সম্পাদক নুর আহমেদ সিদ্দিকী এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক মাওলানা এবিএম অলি উল্লাহ।
প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা ইমতিয়াজ আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম-১৬ আসনের হাতপাখার প্রার্থী আল্লামা হাফেজ ফরিদ আহমদ আনছারী, আনোয়ারা–কর্ণফুলী-১৩ আসনের প্রার্থী মাওলানা ইরফানুল হক হালিম, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন কেন্দ্রীয় জয়েন্ট সেক্রেটারি মুহাম্মদ মিশকাতুল ইসলামসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
এছাড়াও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চট্টগ্রাম পূর্ব জেলার সভাপতি মাওলানা ইউনুস, ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন চট্টগ্রাম বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান, জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য মুফতি মাহমুদ মাদানি, নেজামে ইসলাম পার্টি দক্ষিণ জেলার ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি মুহি উদ্দীন খান জসিম, গণঅধিকার পরিষদ দক্ষিণ জেলা সভাপতি ডা. এমদাদুল হাসান, এনসিপি কেন্দ্রীয় সদস্য মুহাম্মদ জোবাইরুল আলম মানিক ও খেলাফত মজলিস নেতা মাহমুদুল করিম কাসেমি।
বক্তারা বলেন, প্রয়োজনীয় রাষ্ট্র সংস্কার, জুলাই সনদের আইনি স্বীকৃতি, গণহত্যার বিচার এবং পিআর সিস্টেমে নির্বাচনের দাবিতেই এ গণসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।
সমাবেশ শেষে একই দাবিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে।