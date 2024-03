উচ্চ আদালতের মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া সত্ত্বেও জেলা পর্যায়ে জনবল নিয়োগের অভিযোগ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্টে মামলা চলমান থাকা সত্ত্বেও তথ্য গোপন করে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) গণদের দিয়ে নিয়োগের পদক্ষেপ নিচ্ছেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মো. আজিজুর রহমান।

সূত্রে জানা যায়, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ১০/০৩/২০২০ তারিখের ৫৯.১১.০০০০.১৫২.১১.০০২.২০-৬৯৬ নম্বর স্মারকে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার ১০৮০টি পদে প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়নের নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয় এবং ২৮/১০/২০২০ তারিখের ৫৯.১১.০০০০.১৫২.১১.০০২.২০-২০৭২ নম্বর স্মারকে ৩৬ ক্যাটাগরী পদে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়।

পরিচালক (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে নিয়োগ/বাছাই কমিটির মাধ্যমে কয়েকটি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি অধিদপ্তরের নির্দেশক্রমে ৬১টি জেলায় (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতিত) জেলা নিয়োগ/বাছাই কমিটির মাধ্যমে ০৪টি পদে (পরিবার পরিকল্পনা সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, পরিবার কল্যাণ সহকারী ও আয়া) নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) পদটি জেলা পর্যায়ে নিয়মিত উপপরিচালক পদায়ন না থাকায় ১৯৯৫ সনের পূর্ব থেকেই কেন্দ্রীয়ভাবে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১০/০৩/২০২০ তারিখে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়।

১৮/০২/২০২৩ তারিখে ৪৬টি জেলায় একযোগে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং লিখিত পরীক্ষার (ওএমআর) উত্তরপত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের মাধ্যমে মূল্যায়নপূর্বক ১১/০৫/২০২৩ তারিখে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ০৫টি বোর্ডের মাধ্যমে স্বচ্ছতার সহিত মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ না করে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ১৪/০১/২০২৪ তারিখে ৫৯.১১.০০০০.১৫২.১১.০০২.২০-২০৩ নম্বর স্মারকে লিখিত পরীক্ষা অনিয়মের অভিযোগে প্রেক্ষিতে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। বাতিলের বিষয়ে বর্তমানে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন চলমান রয়েছে। মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক উক্ত পদে নিষেধাজ্ঞা জারী রয়েছে।

এছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২৮/১০/২০২০ তারিখের ৫৯.১১.০০০০.১৫২.১১.০০২.২০-২০৭২ নম্বর স্মারকে ৩৬ ক্যাটাগরী পদে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী হলেও উক্ত বিজ্ঞপ্তির ০২ ক্যাটাগরী (অফিস সহকারী-১৫৯টি ও অফিস সহায়ক-৪০৪টি) পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়নি। কিছু পদে চূড়ান্ত নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। মেডিকেল টেকনিশিয়ান (ল্যাব) পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ হলেও মৌখিক পরীক্ষায় ভাইভা কমিটি কর্তৃক প্রার্থীদের ইচ্ছাকৃতভাবে ফেল করানোর কারণে হাইকোর্টে রিট পিটিশন চলমান রয়েছে।

এমএলএসএস/নিরাপত্তা প্রহরীর ৩৭৪টি পদ সহ প্রায় ২৬ ক্যাটাগরী পদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হলেও এখনও চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি।

Chief Martial Law and civil wing এর ০৯/০১/১৯৮৩ খ্রিঃ তারিখের No. 7002/I/ci-I প্রজ্ঞাপনে জেলা পর্যায়ে উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) District Family Planning Officer (DFPO) কার্যপরিধির ক্রম. ১৪ তে –To act as the appointing authority of all FWVs, TFPAs, FPAs, FWAs and Dais in the district অর্থাৎ এই ০৫ ক্যাটাগরী পদের নিয়োগ জেলার উপপরিচালক গণ সম্পন্ন করতে পারবেন মর্মে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের গেজেট ও বিধি অমান্য করে বর্ণিত ০৫ ক্যাটাগরীর সাথে আরও ০৩ ক্যাটাগরী (অফিস সহায়ক, এমএলএসএস/নিরাপত্তা প্রহরী ও নৈশ প্রহরী) পদে জেলা পর্যায়ে নিয়োগের নিমিত্ত পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ০৬/০৩/২০২৪ তারিখের ৫৯.১১.০০০০.১৫২.১১.০৪১.২৩-১০৮১ নম্বর স্মারকে জেলা পর্যায়ে উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) গনের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ০৮ ক্যাটাগরী পদে নির্দেশনা জারী করেছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মো. আজিজুর রহমান ১০/০৩/২০২৪ইং তারিখ বেলা ৩.০০ ঘটিকায় অনলাইন/জুম প্লাটফর্মে জেলা পর্যায়ে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে সকল জেলা প্রশাসক ও উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) গণের সাথে মত বিনিময় সভা করবেন মর্মে ০৫/০৩/২০২৪ইং সনের ৫৯.০০.০০০০.১১০.১১.০১৪.২১-৬৪ নম্বর স্মারক পত্রে উল্লেখ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মহামান্য হাইকোর্টের মামলা চলমান থাকায় নতুন করে জেলা পর্যায়ে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী এবং ২৬ ক্যাটাগরী পদে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ না করে Chief Martial Law and civil wing এর আদেশ অমান্য করে নতুনভাবে ০৩ ক্যাটাগরী (অফিস সহায়ক, এমএলএসএস/নিরাপত্তা প্রহরী ও নৈশ প্রহরী) জেলা পর্যায়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারীর প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশনা সচিব মো. আজিজুর রহমান প্রদান করায় প্রার্থীগণের মাঝে চরম হতাশ ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

এবিষয়ে জানতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মো. আজিজুর রহমানের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি।