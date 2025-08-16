উজ্জ্বল ত্বক পেতে সাইট্রাস ফল

ঢাকাপ্রতিদিন লাইফস্টাইল ডেস্ক : স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক কে না চায়? কিন্তু ব্যস্ত জীবনে নিয়মিত ত্বকের যত্ন নেওয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য সবসময় দামি প্রসাধনী ব্যবহারের দরকার নেই। কিছু সহজ টিপস জেনে রাখতে পারেন। ত্বকের যত্ন নিতে সাইট্রাস ফলের রসের জুড়ি নেই। এই রস ত্বককে উজ্জ্বল ও বলিরেখাহীন রাখতে কার্যকরী ভূমিকা নেয়।
কেন সাইট্রাস রস?
কমলা, লেবু, জাম্বুরা, আঙ্গুরের মতো ফলগুলোকে বলা হয় সাইট্রাস ফল। এইসব ফলে প্রচুর ভিটামিন সি ও সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে। ভিটামিন সি এবং অ্যাসিজ কোলাজেন উৎপাদনে সহায়তা করে, যা ত্বককে করে টানটান, মসৃণ এবং উজ্জ্বল। নিয়মিত এই রস রখলে ও ত্বকে লাগালে ত্বক হয়ে ওঠে উজ্জ্বল।
প্রতিদিন পানি পান ও রসের ভূমিকা
শরীরে পানির ঘাটতি হলে ত্বকে তা প্রভাব ফেলে। প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করলে ত্বক আর্দ্র থাকে এবং ডিহাইড্রেশন দূর হয়। এর পাশাপাশি, সাইট্রাস রস পান করলে মৃত কোষ দূর হয়, ত্বকের দাগ হালকা হয় এবং ব্রণ হ্রাস পায়।
সাইট্রাস রসে রয়েছে যেসব উপকারী উপাদান
ভিটামিন সি: অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, বলিরেখা ও সূর্যের তাপে পুড়ে যাওয়া ত্বককে ঠিক করে
সাইট্রিক অ্যাসিড: এক্সফোলিয়েন্টের মত কাজ করে, মৃত কোষ অপসারণে সাহায্য করে
ফ্ল্যাভোনয়েডস: ত্বকের কোষ সুরক্ষায় দরকারি
কীভাবে এই রস ব্যবহার করবেন?
খাওয়ার জন্য: প্রতিদিন সকালে একগ্লাস টাটকা কমলা বা লেবুর রস পান করুন। চাইলে আঙ্গুর বা জাম্বুরাও মিশিয়ে নিতে পারেন।
ফেস মাস্ক হিসেবে: লেবুর খোসা রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে একচামচ মধু ও দুধের সঙ্গে মিশিয়ে ফেস প্যাক বানান।
টোনার হিসেবে: লেবুর রস সামান্য পানির সঙ্গে মিশিয়ে তুলো দিয়ে মুখে লাগান।
উপকারিতা:
সাইট্রাস ফলের রস ব্যবহারে ব্রণ হ্রাস, বলিরেখা কমে, ত্বকের দাগ দূর হয়, ত্বকে নতুন কোষ তৈরিতে সাহায্য করে, স্কিন বা উজ্জ্বল এবং চকচকে হয়।
সাবধানতা
সাইট্রাস রস সরাসরি রোদে বের হওয়ার আগে মুখে লাগাবেন না। সংবেদনশীল ত্বকে প্রয়োগের আগে প্যাচ টেস্ট করুন আর অতিরিক্ত ব্যবহার করলে ত্বক শুকিয়ে যেতে পারে।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর