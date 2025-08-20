উত্তাল সাগরে টিকতে না পেরে ফিশিংবোট নিরাপদ আশ্রয়ে

লঘুচাপের প্রভাবে উত্তাল সাগরে টিকতে না পেরে ফিশিংবোটবহর মাছ ধরা বন্ধ রেখে দুদিন যাবৎ সুন্দরবনসহ উপকূলের বিভিন্ন স্থানে নোঙর করে আছে। আবহাওয়া বিভাগ ৩নং সতর্ক সংকেত জারী করেছে।
পূর্ব সুন্দরবনের দুবলার ভেদাখালী খালে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা ফিশিংবোট মাঝি বাগেরহাটের বগা এলাকার মিজানুর রহমান বুধবার (২০ আগষ্ট) দুপুরে মোবাইল ফোনে বলেন, সাগরে ঝড়ো হাওয়ায় সৃষ্ট উত্তাল সাগরে টিকতে না পেরে। গত দুদিন যাবৎ অনেক ফিশিংবোট সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানের খালে নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছে। বর্তমানে প্রচুর বৃষ্টিপাতের সাথে সাগরে ঝড়ো হাওয়া বইছে বলে মাঝি মিজানুর রহমান জানান।
শরণখোলা উপজেলা ফিশিং ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি আবুল হোসেন বলেন, সাগরে লঘুচাপের প্রভাবে সাগর উত্তাল হওয়ায় মাছ ধরতে না পেরে দুইদিন যাবৎ সুন্দরবনসহ উপকূলের বিভিন্ন স্থানে শত শত ফিশিংবোট নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছে। মঙ্গলবার থেকে কয়েকশ ফিশিংবোট সুন্দরবনের মেহেরআলী, ভেদাখালী,আলোরকোল খালসহ উপকূলের মহিপুর, খেপুপাড়া, নিদ্রাসখিনা, পাথরঘাটা,শরণখোলা, রায়েন্দাসহ বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। এবছর কয়েকদিন পর পর সাগরের আবহাওয়া খারাপ হচ্ছে। এর ফলে জেলে ও ফিশিংবোট মালিকরা প্রচুর আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন বলে আবুল হোসেন জানান
বরগুনা জেলা ফিশিং ট্রলার শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দুলাল মাষ্টার বলেন, দুর্যোগ যেন জেলেদের পিছু ছাড়ছেনা। বার বার বৈরী আবহাওয়ার কারণে উত্তাল সাগরে জাল ফেলতে না পেরে ফিশিংবোটবহর উপকূলে ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছে।
পূর্ব সুন্দরবনের জেলেপল্লী দ্বুলা ফরেষ্ট টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরেষ্টার সুব্রত কুমার দাস মোবাইল ফোনে বুধবার দুপুরে বলেন, লঘুচাপের প্রভাবে বঙ্গোপসাগর উত্তাল হয়ে পড়েছে। প্রচন্ড ঢেউ ও ঝড়ো বাতাসে সাগরে টিকতে না পেরে ফিশিংবোটসমূহ উপকূলের দিকে চলে গেছে কিছু ফিশিংবোট সুন্দরবনের খালে নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছে বলে ঐ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান।